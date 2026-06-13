Черги на кордоні України 13 червня: де найбільше скупчення авто
Сьогодні, 13 червня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на кордоні у низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше навантаження фіксується на напрямку до Польщі, водіям рекомендують заздалегідь планувати поїздки з урахуванням можливої нестабільної роботи електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 13 червня
Сьогодні, 13 червня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд у низці пунктів пропуску. Найбільше навантаження фіксується на польському напрямку.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" - 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" - 70 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 55 л/а, 3 автоб., 150 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Нижанковичі" - 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" - 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
- "Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
- "Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" - 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
- "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
- "Росошани" - 0 л/а.
Новини.LIVE інформували, що багато українців вважають, що виїзд за кордон неможливий за наявності боргів. Однак насправді обмеження на перетин кордону застосовуються лише за рішенням суду та у разі невиконаних фінансових зобов’язань. Варто розібратися, в яких випадках виїзд з України може бути заборонений.
Новини.LIVE також писали, що міжнародним автомобільним перевізникам та пасажирам з 15 червня доведеться змінювати маршрути до сусідньої країни, оскільки у пункті пропуску "Шегині – Медика" тимчасово призупиняють автобусний рух у напрямку Польщі.