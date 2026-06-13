Черги на кордоні України 13 червня: де найбільше скупчення авто

Ілюстративне фото, прикордонник. Фото: ДПСУ

Сьогодні, 13 червня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на кордоні у низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше навантаження фіксується на напрямку до Польщі, водіям рекомендують заздалегідь планувати поїздки з урахуванням можливої нестабільної роботи електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 13 червня

Сьогодні, 13 червня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд у низці пунктів пропуску. Найбільше навантаження фіксується на польському напрямку.

"Ягодин" - 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" - 70 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 55 л/а, 3 автоб., 150 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" - 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

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"Малий Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

"Тиса" - 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);

"Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);

"Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

"Дякове" - 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;

"Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;

"Росошани" - 0 л/а.

Новини.LIVE інформували, що багато українців вважають, що виїзд за кордон неможливий за наявності боргів. Однак насправді обмеження на перетин кордону застосовуються лише за рішенням суду та у разі невиконаних фінансових зобов’язань. Варто розібратися, в яких випадках виїзд з України може бути заборонений.

Новини.LIVE також писали, що міжнародним автомобільним перевізникам та пасажирам з 15 червня доведеться змінювати маршрути до сусідньої країни, оскільки у пункті пропуску "Шегині – Медика" тимчасово призупиняють автобусний рух у напрямку Польщі.