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Головна Новини дня Черги на кордоні України 13 червня: де найбільше скупчення авто

Черги на кордоні України 13 червня: де найбільше скупчення авто

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 12:11
Черги на кордоні України 13 червня: де найбільше скупчення авто
Ілюстративне фото, прикордонник. Фото: ДПСУ

Сьогодні, 13 червня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на кордоні у низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше навантаження фіксується на напрямку до Польщі, водіям рекомендують заздалегідь планувати поїздки з урахуванням можливої нестабільної роботи електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 13 червня

Сьогодні, 13 червня, станом на 12:00 на кордоні України спостерігаються черги на виїзд у низці пунктів пропуску. Найбільше навантаження фіксується на польському напрямку.

Черги на кордоні з Польщею 9 червня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" - 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" - 60 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" - 40 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" - 70 л/а, 3 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" - 55 л/а, 3 автоб., 150 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" - 35 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 9 червня

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Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" - 0 пішоходів (працює з 09 до 21 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 9 червня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" - 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" - 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • "Косино" - 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • "Лужанка" - 10 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Вилок" - 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" - 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Черги на кордоні з Румунією 9 червня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" - 25 л/а, 0 автоб. (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" - 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Дяківці" - 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 9 червня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" - 0 л/а, 0 автоб. , 0 пішоходів;
  • "Кельменці" - 0 л/а, 0 автоб., 0 пішоходів;
  • "Росошани" - 0 л/а.

Новини.LIVE інформували, що багато українців вважають, що виїзд за кордон неможливий за наявності боргів. Однак насправді обмеження на перетин кордону застосовуються лише за рішенням суду та у разі невиконаних фінансових зобов’язань. Варто розібратися, в яких випадках виїзд з України може бути заборонений.

Новини.LIVE також писали, що міжнародним автомобільним перевізникам та пасажирам з 15 червня доведеться змінювати маршрути до сусідньої країни, оскільки у пункті пропуску "Шегині – Медика" тимчасово призупиняють автобусний рух у напрямку Польщі.

подорож закордон черги на кордоні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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