Очереди на границе 2 октября: ситуация на пунктах пропуска Украины

Работа собаки ГПСУ на пропускном пункте. Фото: ГПСУ

В пятницу, 2 октября, очереди на границе Украины зафиксировали на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, а пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает Новини.LIVE.

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По состоянию на 12:00 2 октября на выезде из Украины наблюдаются очереди на ряде пунктов пропуска. Больше всего автомобилей скопилось на польском направлении.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется); Читайте также:

"Устилуг" — 60 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 35 легковых автомобилей, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 55 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 20 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Звонковое" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

"Порубное" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что мужчины, которых ВВК признала временно непригодными к военной службе на срок до шести месяцев, могут выезжать за границу при наличии подтверждающих документов. Такое право также имеют лица с инвалидностью I, II или III группы, для которых количество пересечений государственной границы не ограничивается.

Также Новини.LIVE писал, что российский беспилотник попал в нескольких сотнях метров от пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. Во время воздушной тревоги пропускные операции приостановили, а людей направили в укрытие, благодаря чему удалось избежать жертв.