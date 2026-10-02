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Главная Новости дня Очереди на границе: где больше всего автомобилей и автобусов

Очереди на границе: где больше всего автомобилей и автобусов

Ua ru
2 октября 2026 14:10
Очереди на границе 2 октября: ситуация на пунктах пропуска Украины
Работа собаки ГПСУ на пропускном пункте. Фото: ГПСУ

В пятницу, 2 октября, очереди на границе Украины зафиксировали на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего легковых автомобилей ожидают выезда в Польшу, а пограничники рекомендуют учитывать возможную нестабильную работу электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает Новини.LIVE.

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По состоянию на 12:00 2 октября на выезде из Украины наблюдаются очереди на ряде пунктов пропуска. Больше всего автомобилей скопилось на польском направлении.

Флаг Польши

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

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  • "Устилуг" — 60 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Угринов" — 40 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Рава-Русская" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Грушев" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Краковец" — 35 легковых автомобилей, 9 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Шегини" — 55 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

  • "Смильница" — 20 легковых автомобилей, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Нижанковичи" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Флаг Словакии

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

  • "Ужгород" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Флаг Венгрии

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Звонковое" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

  • "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

  • "Лужанка" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

  • "Вилок" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Флаг Румынии

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов;

  • "Порубное" — 15 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

  • "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Флаг Молдовы

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;

  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что мужчины, которых ВВК признала временно непригодными к военной службе на срок до шести месяцев, могут выезжать за границу при наличии подтверждающих документов. Такое право также имеют лица с инвалидностью I, II или III группы, для которых количество пересечений государственной границы не ограничивается.

Также Новини.LIVE писал, что российский беспилотник попал в нескольких сотнях метров от пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей. Во время воздушной тревоги пропускные операции приостановили, а людей направили в укрытие, благодаря чему удалось избежать жертв.

граница ГПСУ очереди на границе выезд за границу пересечение границы
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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