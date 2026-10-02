Черги на кордоні 2 жовтня: ситуація на пунктах пропуску України

Робота собаки ДПСУ на пропускному пункті. Фото: ДПСУ

У п'ятницю, 2 жовтня, черги на кордоні України зафіксували на низці контрольно-пропускних пунктів (КПП). Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд до Польщі, а прикордонники рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Реклама

Станом на 12:00 2 жовтня на виїзді з України спостерігаються черги на низці пунктів пропуску. Найбільше автомобілів накопичилося на польському напрямку.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових автомобілів тимчасово не здійснюється); Читайте також:

"Устилуг" — 60 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 40 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 35 легкових автомобілів, 9 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 55 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Смільниця" — 20 легкових автомобілів, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Нижанковичі" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів, 10 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Порубне" — 15 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що чоловіки, яких ВЛК визнала тимчасово непридатними до військової служби на термін до шести місяців, можуть виїжджати за кордон за наявності підтверджувальних документів. Таке право також мають особи з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи, для яких кількість перетинів державного кордону не обмежується.

Також Новини.LIVE писав, що російський безпілотник влучив за кількасот метрів від пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею. Під час повітряної тривоги пропускні операції призупинили, а людей спрямували до укриття, завдяки чому вдалося уникнути жертв.