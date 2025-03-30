Зеленский отметил необходимость санкций против РФ — обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 30 марта, провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом. Он проинформировал иностранного коллегу о российских ударах по Украине и их последствиях.

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Читайте также:

Разговор Зеленского со Стуббом

"Очень продуктивный разговор, наши отношения всегда содержательные, я хочу поблагодарить Стубба и всю Финляндию за поддержку Украины. За очень рациональные позиции и готовность работать вместе ради приближения реального мира", — сказал Зеленский.

Он отметил, что проинформировал Стубба о продолжающихся российских ударах, в частности, о жестокой атаке на Харьков: "шахед" повредил здание госпиталя и дома. Всего в городе от удара пострадали 55 человек, среди которых пятеро детей. Известно о двух погибших.

Также сегодня Россия атаковала дронами Черкасскую область и обстреляла из артиллерии и сбросами с дронов Херсонскую область. Повреждены дома, пострадали люди. В Донецкой области враг применил управляемые авиабомбы, беспилотники и артиллерию, в Запорожье беспилотники, в Днепропетровской области — управляемые авиабомбы и дроны. Кроме того, авиабомбами была атакована Сумщина и Харьковщина.

"География и жестокость российских ударов не просто иногда, а буквально каждый день, каждую ночь показывает, насколько Путину плевать на дипломатию. Мы уже несколько недель имеем именно американское предложение о безусловном прекращении огня", — отметил президент.

Он отметил, что Россия дает фактический ответ на это ежесуточно — атакует Украину дронами, авиабомбами, артиллерией и баллистическими ракетами. Зеленский подчеркнул, что страна-террорист заслуживает увеличения давления, чтобы сломать ее способность воевать.

"Санкции против России нужны. Больше силы ПВО для Украины нужно. Больше взаимодействия и единства между всеми партнерами нужно", — добавил украинский лидер.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, в результате атаки на Харьков повреждения зафиксированы в Холодногорском и Шевченковском районах.

А в Днепре в результате российского обстрела количество пострадавших возросло до 28 человек.