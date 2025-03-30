Зеленський наголосив на необхідності санкцій проти РФ — звернення

Обстріли у відповідь на мирний план США — звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 30 березня, провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Він поінформував іноземного колегу про російські удари по Україні та їхні наслідки.
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
Розмова Зеленського зі Стуббом
"Дуже продуктивна розмова, наші відносини завжди змістовні, я хочу подякувати Стуббу та всій Фінляндії за підтримку України. За дуже раціональні позиції і готовність працювати разом заради наближення реального миру", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що поінформував Стубба про триваючі російські удари, зокрема, щодо жорстокої атаки на Харків: "шахед" пошкодив будівлю шпиталю та будинки. Загалом у місті від удару постраждали 55 людей, серед яких п'ятеро дітей. Відомо про двох загиблих.
Також сьогодні Росія атакувала дронами Черкаську область та обстріляла з артилерії та скидами з дронів Херсонську область. Пошкоджено будинки, постраждали люди. У Донецькій області ворог застосував керовані авіабомби, безпілотники та артилерію, на Запоріжжі безпілотники, на Дніпропетровщині — керовані авіабомби та дрони. Крім того, авіабомбами була атакована Сумщина та Харківщина.
"Географія та жорстокість російських ударів не просто іноді, а буквально кожного дня, кожної ночі показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію. Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню", — зазначив президент.
Він зауважив, що Росія дає фактичну відповідь на це щодоби — атакує Україну дронами, авіабомбами, артилерією та балістичними ракетами. Зеленський наголосив, що країна-терорист заслуговує на збільшення тиску, аби зламати її здатність воювати.
"Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно. Більше взаємодії та єдності між усіма партнерами потрібно", — додав український лідер.
Нагадаємо, внаслідок атаки на Харків пошкодження зафіксовані у Холодногірському та Шевченківському районах.
А у Дніпрі внаслідок російського обстрілу кількість постраждалих зросла до 28 осіб.
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