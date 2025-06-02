Обстрел Запорожья 2 июня - что известно о ранениях спасателей

Последствия обстрела пожарно-спасательной части. Иллюстративное фото: ГСЧС Днепропетровщины

В понедельник, 2 июня, российские войска обстреляли Запорожье. Удар пришелся по пожарно-спасательной части.

Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

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Обстрел Запорожья 2 июня

По его словам, уже зафиксировано 12 раненых.

Федоров также добавил, что за помощью обратились еще 8 спасателей, пострадавших в результате сегодняшней атаки врага. Все они госпитализированы.

"На сейчас в больнице 12 спасателей, один — в крайне тяжелом состоянии. Другие в состоянии средней тяжести", — написал глава ОВА.

Им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, что в ночь на 2 июня враг совершил нападение на подразделение ГСЧС в Никополе, что на Днепропетровщине. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей и водитель скорой помощи. Кроме человеческих потерь, зафиксированы существенные повреждения инфраструктурных объектов.

Кроме того, в ночь на 2 июня российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Харькову, целью стал жилой массив. В результате атаки травмы получили шесть человек, среди пострадавших — двое детей.