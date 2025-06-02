Обстріл Запоріжжя 2 червня - що відомо про поранення рятувальників

Обстріл Запоріжжя — кількість постраждалих зросла
У понеділок, 2 червня, російські війська обстріляли Запоріжжя. Удар прийшовся по пожежно-рятувальній частині.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Обстріл Запоріжжя 2 червня
За його словами, вже зафіксовано 12 поранених.
Федоров також додав, що по допомогу звернулися ще 8 рятувальників, постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога. Усі вони госпіталізовані.
"На зараз у лікарні 12 рятувальників, один — у вкрай важкому стані. Інші у стані середньої тяжкості", — написав голова ОВА.
Їм надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, що у ніч проти 2 червня ворог здійснив напад на підрозділ ДСНС у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних мешканців і водій швидкої допомоги. Окрім людських втрат, зафіксовано суттєві пошкодження інфраструктурних об'єктів.
Крім того, у ніч проти 2 червня російські війська завдали удару балістичними ракетами по Харкову, ціллю став житловий масив. Унаслідок атаки травм зазнали шестеро людей, серед постраждалих — двоє дітей.
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