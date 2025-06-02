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Обстріл Запоріжжя — кількість постраждалих зросла

2 червня 2025 17:06
Анастасія Писаненко - редактор
Обстріл Запоріжжя 2 червня - що відомо про поранення рятувальників
Наслідки обстрілу пожежно-рятувальної частини. Ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровщини
Анастасія Писаненко - редактор

У понеділок, 2 червня, російські війська обстріляли Запоріжжя. Удар прийшовся по пожежно-рятувальній частині.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Пост Івана Федорова. Фото: скриншот

Обстріл Запоріжжя 2 червня

За його словами, вже зафіксовано 12 поранених.

Федоров також додав, що по допомогу звернулися ще 8 рятувальників, постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога. Усі вони госпіталізовані. 

"На зараз у лікарні 12 рятувальників, один — у вкрай важкому стані. Інші у стані середньої тяжкості", — написав голова ОВА.

Їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 червня ворог здійснив напад на підрозділ ДСНС у Нікополі, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мирних мешканців і водій швидкої допомоги. Окрім людських втрат, зафіксовано суттєві пошкодження інфраструктурних об'єктів.

Крім того, у ніч проти 2 червня російські війська завдали удару балістичними ракетами по Харкову, ціллю став житловий масив. Унаслідок атаки травм зазнали шестеро людей, серед постраждалих — двоє дітей.

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