Атака РФ на Винницкую область — что известно о последствиях

В ночь на 10 сентября российские войска нанесли удар по Винницкой области. В ОВА показали видео с последствиями атаки РФ на Винницкую область и рассказали детали вражеской атаки.

Соответствующее видео опубликовала первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Telegram.

Атака РФ на Винницкую область — видео последствий

Представительница ОВА отметила, что сегодня ночью, 10 сентября, Винницкая область подверглась массированной комбинированной вражеской атаке.

По ее данным, под ударом российских крылатых ракет и "Шахедов" оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры.

Сейчас пожарные работают над локализацией пожара. Задействовали 81 человека личного состава и 24 единицы техники.

К сожалению, в результате обстрела есть один пострадавший. Он доставлен в больницу — состояние стабильное.

Также в области повреждено около 30 жилых домов. Выбиты окна, повреждены кровли и придомовые территории.

Всего в воздушном пространстве Винницкой области находились 26 БпЛА и 11 крылатых ракет.

В ночь на 10 сентября российские войска атаковали ряд регионов Украины, в частности под вражеским ударом оказался Львов.

Также оккупанты обстреляли Житомирскую область, где в ночь на 10 сентября погиб человек.