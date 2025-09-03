Укрзализныця подверглась обстрелам - что известно о задержках

Ремонт железнодорожной инфраструктуры. Фото: Telegram Укрзализныци

В результате обстрела железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов следует в объезд поврежденного участка, что привело к задержкам до семи часов. Укрзализныця заверила, что железнодорожники работают над тем, чтобы минимизировать время опоздания.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в среду, 3 сентября.

Задержки поездов из-за обстрелов 3 сентября

По данным Укрзализныци, поезда №75 Киев — Кривой Рог, №791 Кременчуг — Киев, №85 Запорожье — Львов, №79 Днепр — Львов, №51 Запорожье — Одесса, №119 Днепр — Хелм, №37 Запорожье — Киев, №31 Запорожье — Перемышль, №121 Херсон — Краматорск, №59 Харьков — Одесса и №65/165 Харьков — Черкассы, Умань уже отправились в объезд и наверстывают задержку. Такие изменения расписания необходимы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Восстановление движения по поврежденному участку продолжается.

"Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается поездов №76 Кривой Рог — Киев, №102 Краматорск — Херсон, №38 Киев - Запорожье, №80 Львов — Днепр, №120 Хелм — Днепр, №86 Львов — Запорожье, №54 Одесса — Днепр, №254 Одесса — Кривой Рог, №8 Одесса — Харьков", — отметили в Укрзализныце.

Пассажирам советуют следить за актуальной информацией о движении поездов на сайте УЗ, где обновляется онлайн-статус каждого рейса. Железнодорожники работают над скорейшим восстановлением поврежденных объектов. После завершения ремонтных работ график движения будет нормализован.

Напомним, в ночь на 3 сентября российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области. В результате атаки ранения получили железнодорожники, а ряд поездов, в частности из Одессы, задерживается из-за повреждения пути.

Ранее сообщалось, что той же ночью российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины, во время которого также были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.