Укрзалізниця зазнала обстрілів — що відомо про затримки

Внаслідок обстрілу залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка поїздів прямує в об’їзд пошкодженої ділянки, що спричинило затримки до семи годин. Укрзалізниця запевнила, що залізничники працюють над тим, щоб мінімізувати час запізнення.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram у середу, 3 вересня.

Затримки поїздів через обстріл 3 вересня

За даними Укрзалізниці, поїзди №75 Київ — Кривий Ріг, №791 Кременчук — Київ, №85 Запоріжжя — Львів, №79 Дніпро — Львів, №51 Запоріжжя — Одеса, №119 Дніпро — Хелм, №37 Запоріжжя — Київ, №31 Запоріжжя — Перемишль, №121 Херсон — Краматорськ, №59 Харків — Одеса та №65/165 Харків — Черкаси, Умань вже вирушили в об’їзд і надолужують затримку. Такі зміни розкладу необхідні, щоб забезпечити безпеку пасажирів. Відновлення руху пошкодженою ділянкою триває.

"Низка рейсів ще очікує відновлення інфраструктури та затримується. Це стосується поїздів №76 Кривий Ріг — Київ, №102 Краматорськ — Херсон, №38 Київ – Запоріжжя, №80 Львів — Дніпро, №120 Хелм — Дніпро, №86 Львів — Запоріжжя, №54 Одеса — Дніпро, №254 Одеса — Кривий Ріг, №8 Одеса — Харків", — зазначили в Укрзалізниці.

Пасажирам радять стежити за актуальною інформацією про рух поїздів на сайті УЗ, де оновлюється онлайн-статус кожного рейсу. Залізничники працюють над якнайшвидшим відновленням пошкоджених об’єктів. Після завершення ремонтних робіт графік руху буде нормалізовано.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі Кіровоградської області. Унаслідок атаки поранення дістали залізничники, а низка поїздів, зокрема з Одеси, затримується через пошкодження колії.

Раніше повідомлялося, що тієї ж ночі російські війська здійснили масований обстріл території України, під час якого також було пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури.