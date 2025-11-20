Видео
Україна
Главная Новости дня Обстрел Тернополя — количество погибших снова возросло

Обстрел Тернополя — количество погибших снова возросло

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 20:55
обновлено: 21:24
Обстрел Тернополя - спасатели достали из-под завалов дома тело женщины
В Тернополе продолжаются аварийно-спасательные работы. Фото: ГСЧС

В ночь на среду, 19 ноября, российские войска атаковали Тернополь. Сейчас количество жертв выросло до 27 человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в четверг, 20 ноября.

Читайте также:
Обстрел Тернополя — количество погибших снова возросло - фото 1
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Обстрел Тернополя

Спасатели продолжают ликвидацию последствий российского ракетного удара, который вызвал масштабные разрушения жилого дома. Во время разбора завалов работники ГСЧС обнаружили тело женщины. Таким образом, количество погибших возросло до 27 человек, среди них — трое детей.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, специалисты продолжают поиск людей и расчистку разрушенных конструкций.

Обстрел Тернополя — количество погибших снова возросло - фото 2
Ликвидация последствий обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС
Обстрел Тернополя — количество погибших снова возросло - фото 3
Спасатели на месте обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что оккупанты ударили по Тернополю ракетой Х-101. Ее изготовили в четвертом квартале 2025 года.

Также мы писали, что 19 ноября из-под завалов в Тернополе достали 20-летнего парня. Он чудом остался жив и сейчас находится в больнице.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
