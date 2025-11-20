Обстрел Тернополя - спасатели достали из-под завалов дома тело женщины

В Тернополе продолжаются аварийно-спасательные работы. Фото: ГСЧС

В ночь на среду, 19 ноября, российские войска атаковали Тернополь. Сейчас количество жертв выросло до 27 человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в четверг, 20 ноября.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Обстрел Тернополя

Спасатели продолжают ликвидацию последствий российского ракетного удара, который вызвал масштабные разрушения жилого дома. Во время разбора завалов работники ГСЧС обнаружили тело женщины. Таким образом, количество погибших возросло до 27 человек, среди них — трое детей.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, специалисты продолжают поиск людей и расчистку разрушенных конструкций.

Ликвидация последствий обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

Напомним, в Воздушных силах рассказали, что оккупанты ударили по Тернополю ракетой Х-101. Ее изготовили в четвертом квартале 2025 года.

Также мы писали, что 19 ноября из-под завалов в Тернополе достали 20-летнего парня. Он чудом остался жив и сейчас находится в больнице.