Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Обстріл Тернополя — кількість загиблих знову зросла

Обстріл Тернополя — кількість загиблих знову зросла

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 20:55
Оновлено: 21:24
Обстріл Тернополя — рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки
У Тернополі продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Фото: ДСНС

У ніч проти середи, 19 листопада, російські війська атакували Тернопіль. Наразі кількість жертв зросло до 27 людей.

Про це повідомляє ДСНС України у четвер, 20 листопада.

Реклама
Читайте також:
Обстріл Тернополя — кількість загиблих знову зросла - фото 1
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Обстріл Тернополя

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського ракетного удару, який спричинив масштабні руйнування житлового будинку. Під час розбору завалів працівники ДСНС виявили тіло жінки. Таким чином, кількість загиблих зросла до 27 осіб, серед них — троє дітей.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, фахівці продовжують пошук людей і розчищення зруйнованих конструкцій.

Обстріл Тернополя — кількість загиблих знову зросла - фото 2
Ліквідація наслідків обстрілу Тернополю. Фото: ДСНС
Обстріл Тернополя — кількість загиблих знову зросла - фото 3
Рятувальники на місці обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, що окупанти вдарили по Тернополю ракетою Х-101. Її виготовили у четвертому кварталі 2025 року.

Також ми писали, що 19 листопада з-під завалів у Тернополі дістали 20-річного хлопця. Він дивом залишився живий і зараз перебуває у лікарні. 

війна Тернопіль обстріли війна в Україні загиблі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації