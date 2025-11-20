Обстріл Тернополя — рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки

У Тернополі продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Фото: ДСНС

У ніч проти середи, 19 листопада, російські війська атакували Тернопіль. Наразі кількість жертв зросло до 27 людей.

Про це повідомляє ДСНС України у четвер, 20 листопада.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Обстріл Тернополя

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського ракетного удару, який спричинив масштабні руйнування житлового будинку. Під час розбору завалів працівники ДСНС виявили тіло жінки. Таким чином, кількість загиблих зросла до 27 осіб, серед них — троє дітей.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, фахівці продовжують пошук людей і розчищення зруйнованих конструкцій.

Ліквідація наслідків обстрілу Тернополю. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, що окупанти вдарили по Тернополю ракетою Х-101. Її виготовили у четвертому кварталі 2025 року.

Також ми писали, що 19 листопада з-під завалів у Тернополі дістали 20-річного хлопця. Він дивом залишився живий і зараз перебуває у лікарні.