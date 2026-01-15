Видео
Главная Новости дня Образовательный омбудсмен заявила, что дети будут учиться летом

Образовательный омбудсмен заявила, что дети будут учиться летом

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 23:17
Школьники будут учиться летом - Надежда Лещик
Надежда Лещик. Фото: Facebook Надежды Лещик

Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик заявила, что пропущенные учебные занятия могут быть отработаны путем отмены весенних каникул или продления учебного года в июне 2026 года. Это возможно из-за удлиненных зимних каникул.

Об этом Лещик написала в Facebook.

Читайте также:
Образовательный омбудсмен заявила, что дети будут учиться летом - фото 1
Пост Лещик. Фото: скриншот

Школьники будут учиться летом

По словам Лещик, в случае объявления чрезвычайной ситуации в энергетической сфере целесообразным решением может стать введение каникул до конца января в общинах с критической ситуацией. В то же время она предлагает организовать пришкольные лагеря на базе отдельных учебных заведений, где есть отопление и укрытие, для детей из нескольких школ.

Омбудсмен объяснила, что дистанционное обучение в условиях нестабильного электроснабжения и связи не позволяет обеспечить равный доступ к образованию для всех учеников. Кроме того, педагоги сталкиваются с трудностями в организации онлайн-занятий, а пребывание в холодных помещениях негативно влияет на качество учебного процесса.

Лещик также обратила внимание на то, что учителя, привлеченные к дежурствам в пунктах несокрушимости или в укрытиях, не имеют возможности полноценно готовиться и проводить дистанционные уроки. Перенос учебных занятий на март или июнь 2026 года, по ее словам, позволит проводить уроки в световой день и при лучшем температурном режиме.

Образовательный омбудсмен отметила, что получает различные обращения от участников образовательного процесса. Часть из них поддерживает идею каникул, тогда как другие отмечают, что для некоторых детей школа является единственным местом с теплом и горячим питанием.

В то же время, по ее мнению, отопление учебных заведений, которые посещает незначительное количество учеников, нецелесообразно. Альтернативой может стать создание пришкольных лагерей по аналогии с летними, где можно организовать кружки, секции, консультации по предметам и, по возможности, горячее питание.

Лещик подчеркнула важность предоставления реальной автономии учебным заведениям, чтобы они могли самостоятельно оценивать ситуацию и принимать ответственные решения.

Напомним, что премьер Юлия Свириденко заявила, что в Киеве продлят зимние каникулы из-за сложной ситуации в энергосистеме.

А до этого стало известно, что в столице создали специальный штаб, который будет заниматься ликвидацией последствий атак на энергосистему.

учеба сфера энергетики каникулы школьники школа
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
