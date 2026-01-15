Відео
Головна Новини дня Освітній омбудсмен заявила, що школярі будуть навчатися влітку

Освітній омбудсмен заявила, що школярі будуть навчатися влітку

Дата публікації: 15 січня 2026 23:17
Школярі будуть навчатися влітку - Надія Лещик
Надія Лещик. Фото: Facebook Надії Лещик

Освітній омбудсмен України Надія Лещик заявила, що пропущені навчальні заняття можуть бути відпрацьовані шляхом скасування весняних канікул або продовження навчального року у червні 2026 року. Це можливо через через подовжені зимові канікули.

Про це Лещик написала у Facebook.

Читайте також:
Освітній омбудсмен заявила, що школярі будуть навчатися влітку - фото 1
Пост Лещик. Фото: скриншот

Школярі будуть навчатися влітку

За словами Лещик, у разі оголошення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері доцільним рішенням може стати запровадження канікул до кінця січня у громадах із критичною ситуацією. Водночас вона пропонує організувати пришкільні табори на базі окремих закладів освіти, де є опалення та укриття, для дітей з кількох шкіл.

Омбудсмен пояснила, що дистанційне навчання в умовах нестабільного електропостачання та зв’язку не дає змоги забезпечити рівний доступ до освіти для всіх учнів. Крім того, педагоги стикаються з труднощами в організації онлайн-занять, а перебування в холодних приміщеннях негативно впливає на якість навчального процесу.

Лещик також звернула увагу на те, що вчителі, залучені до чергувань у пунктах незламності або в укриттях, не мають можливості повноцінно готуватися та проводити дистанційні уроки. Перенесення навчальних занять на березень або червень 2026 року, за її словами, дозволить проводити уроки в світловий день і за кращого температурного режиму.

Освітній омбудсмен зазначила, що отримує різні звернення від учасників освітнього процесу. Частина з них підтримує ідею канікул, тоді як інші наголошують, що для деяких дітей школа є єдиним місцем із теплом та гарячим харчуванням.

Водночас, на її думку, опалення закладів освіти, які відвідує незначна кількість учнів, є недоцільним. Альтернативою може стати створення пришкільних таборів за аналогією з літніми, де можна організувати гуртки, секції, консультації з предметів і, за можливості, гаряче харчування.

Лещик підкреслила важливість надання реальної автономії закладам освіти, щоб вони могли самостійно оцінювати ситуацію та ухвалювати відповідальні рішення.

Нагадаємо, що премʼєрка Юлія Свириденко заявила, що у Києві продовжать зимові канікули через складну ситуацію в енергосистемі.

А до цього стало відомо, що у столиці створили спеціальний штаб, який буде займатися ліквідацією наслідків атак на енергосистему.

навчання сфера енергетики канікули школярі школа
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
