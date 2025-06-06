Юрист сообщил, чего ожидать от цен на такси

Женщина вызывает такси. Иллюстративное фото: Freepik

Военный юрист Тарас Боровский прокомментировал стремительный рост цен на услуги такси. Он отметил, что цены на такси в дальнейшем могут достигать и тысяч долларов, ведь ограничений нет.

Об этом Тарас Боровский сказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 6 июня.

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Военный юрист отметил, что цены на такси могут достигать тысяч долларов, ведь никаких ограничений в Украине нет.

По его словам, таксисты могут самостоятельно устанавливать любой тариф.

"Сегодня юридически никаких ограничений в установлении цены нет. Поэтому она может достигать и тысячи, не только тысячи гривен, но и тысячи долларов на сегодня. Однако это ситуация повышенной позорности. Конечно, все водители такси, все, кто вовлечены в этот процесс, должны не наживаться на человеческом горе", — объяснил юрист.

Ранее мы информировали, что в пятницу, 6 июня, после очередной массированной атаки РФ, в Киеве наблюдались серьезные транспортные осложнения.

Также мы писали, что в пятницу, 6 июня, в Киеве временно изменили движение общественного транспорта из-за атаки РФ на некоторые объекты.