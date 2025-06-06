Юрист повідомив, чого очікувати від цін на таксі

Жінка викликає таксі. Ілюстративне фото: Freepik

Військовий юрист Тарас Боровський прокоментував стрімке зростання цін на послуги таксі. Він зазначив, що ціни на таксі надалі можуть сягати й тисяч доларів, адже обмежень немає.

Про це Тарас Боровський сказав в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 6 червня.

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Військовий юрист зазначив, що ціни на таксі можуть сягати тисяч доларів, адже ніяких обмежень в Україні немає.

За його словами, таксисти можуть самостійно встановлювати будь-який тариф.

"Сьогодні юридично ніяких обмежень у встановленні ціни немає. Тому вона може сягати й тисячі, не тільки тисячі гривень, але й тисячі доларів на сьогодні. Однак це ситуація підвищеної ганебності. Звісно, що всі водії таксі, всі, хто залучені у цей процес, мають не наживатися на людському горі", — пояснив юрист.

Раніше ми інформували, що у п'ятницю, 6 червня, після чергової масованої атаки РФ, у Києві спостерігалися серйозні транспортні ускладнення.

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