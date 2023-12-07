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Оборот потребления лекарств в гривне в этом году превысил довоенное время

7 декабря 2023 22:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Оборот потребления лекарств в гривне в этом году превысил довоенное время
Доклад руководителя Proxima Research Сергей Ищенко на 13-м аптечном саммите Украины. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В текущем году оборот потребления лекарств в Украине в гривнах превысил довоенный период. Этот показатель вырос на 28%.

Об этом сообщил руководитель Proxima Research Сергей Ищенко на 13-м аптечном саммите Украины, сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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В то же время, по его словам, в долларовом эквиваленте рост в этом году не произошел.

Главной проблемой Ищенко называет потребление в натуральном выражении, то есть покупка упаковок лекарства. По его мнению, из-за выезда немалого количества украинцев за границу и влияния военных событий, этот показатель не может расти.

Напомним, что ранее в Украине на законодательном уровне врачам и фармацевтам запретят назначать медикаменты из-за выгоды от производителя. Правительство поддержало соответствующий проект закона.

Также украинским аптекам запретили указывать стоимость лекарственных средств на рекламных вывесках. Таким образом, власти хотят обезопасить потребителей от введения в заблуждение.

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