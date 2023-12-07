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Обіг споживання ліків у гривні цьогоріч перевищив довоєнний час

7 грудня 2023 22:39
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Ілля Рябінін
редактор
Обіг споживання ліків у гривні цьогоріч перевищив довоєнний час
Доповідь керівника Proxima Research Сергій Іщенко на 13 аптечному саміті України. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У поточному році обіг споживання ліків в Україні у гривнях перевищив довоєнний період. Цей показник зріс на 28%.

Про це повідомив керівник Proxima Research Сергій Іщенко на 13 аптечному саміті України, повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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Зріст обсягу споживання ліків

Водночас за його словами, у доларовому еквіваленті зростання цьогоріч не відбулося.

Головною проблемою Іщенко називає споживання в натуральному вираженні, тобто купівля упаковок ліків. За його думкою, через виїзд чималої кількості українців за кордон та вплив військових подій, цей показник не може рости.

Нагадаємо, що раніше в Україні на законодавчому рівні лікарям та фармацевтам заборонять призначати медикаменти через вигоду від виробника. Уряд підтримав відповідний проєкт закону.

Також українським аптекам заборонили зазначити вартість лікарських засобів на рекламних вивісках. Таким чином влада хоче убезпечити споживачів від введення в оману.

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