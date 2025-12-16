В Херсоне вынесли приговор за попытку массового убийства — мужчина обиделся на замечание и бросил гранаты

Граната в руках мужчины. Иллюстративное фото: pexels.com

Пятнадцать лет за решеткой проведет житель Херсона, который решил "разобраться" с компанией отдыхающих с помощью гранат. Суд признал его виновным в покушении на умышленное убийство четырех человек и незаконном обращении с боеприпасами. Трагедия чудом не закончилась смертями.

Об этом официально сообщила Херсонская областная прокуратура.

Конфликт из-за фото

События разворачивались в мае 2023 года. Возле одного из частных домов в Херсоне отдыхала компания людей. К ним подошел незнакомец.

Он вел себя странно. Мужчина держал телефон так, будто снимал двор. Присутствующие сделали ему замечание и спросили, что он делает. В ответ услышали угрозы.

Незнакомец пошел прочь. Но впоследствии мужчина вернулся к компании. На этот раз он действовал молча и жестоко. Злоумышленник достал из рюкзака две гранаты. Одну за другой бросил их прямо в людей.

Четверо граждан получили ранения различной степени тяжести.

В ходе расследования правоохранители провели обыск в квартире фигуранта. Оказалось, что он был готов к войне не только на улице. Дома следователи нашли еще одну гранату и автомат с полным боекомплектом.

Приговор суда

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину лишь частично. Впрочем, доказательств хватило для максимального наказания. Суд назначил наказание в пятнадцать лет за решеткой. До вступления приговора в законную силу осужденный будет оставаться в СИЗО.

