Головна Новини дня Образився і кинув гранати — вирок за спробу масового вбивства

Образився і кинув гранати — вирок за спробу масового вбивства

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 01:03
У Херсоні винесли вирок за спробу масового вбивства - чоловік образився на зауваження і кинув гранати
Граната в руках чоловіка. Ілюстративне фото: pexels.com

П'ятнадцять років за ґратами проведе житель Херсона, який вирішив "розібратися" з компанією відпочивальників за допомогою гранат. Суд визнав його винним у замаху на умисне вбивство чотирьох людей та незаконному поводженні з боєприпасами. Трагедія дивом не закінчилася смертями.

Про це офіційно повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Читайте також:

Конфлікт через фото

Події розгорталися у травні 2023 року. Біля одного з приватних будинків у Херсоні відпочивала компанія людей. До них підійшов незнайомець.

Він поводився дивно. Чоловік тримав телефон так, ніби знімав подвір’я. Присутні зробили йому зауваження і запитали, що він робить. У відповідь почули погрози.

Незнайомець пішов геть. Але згодом чоловік повернувся до компанії. Цього разу він діяв мовчки та жорстоко. Зловмисник дістав із рюкзака дві гранати. Одну за одною кинув їх просто в людей.

Четверо громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Під час розслідування правоохоронці провели обшук у помешканні фігуранта. Виявилося, що він був готовий до війни не лише на вулиці. Вдома слідчі знайшли ще одну гранату та автомат із повним боєкомплектом.

Вирок суду

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину лише частково. Втім, доказів вистачило для максимального покарання. Суд призначив покарання у п'ятнадцять років за ґратами. До набрання вироком законної сили засуджений залишатиметься в СІЗО.

Раніше ми інформували, що у Харкові чоловік кидав цеглу на військових ТЦК та погрожував ножем. Внаслідок цього один із військовослужбовців зазнав тілесного ушкодження.

А на Одещині затримали чоловіка, у машині якого знайшли бойові гранати. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
