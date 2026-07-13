Нужно усилить нашу защиту: Зеленский анонсировал встречи и переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящих международных встречах и переговорах, направленных на укрепление обороны страны. Он подчеркнул необходимость новых пакетов поддержки для Украины, укрепления противовоздушной обороны и усиления санкционного давления на Россию. По словам главы государства, международное давление на агрессора должно дать результат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в понедельник, 13 июля.

Зеленский о последствиях атак РФ и новых встречах и переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время состоятся международные встречи и переговоры, которые должны усилить защиту Украины. Также он подчеркнул необходимость дальнейшей международной поддержки, укрепления систем противовоздушной обороны и ужесточения санкций против России.

Президент подчеркнул, что Россия в очередной раз нанесла удары по гражданским объектам. По его словам, под российскими атаками оказались пассажирские автобусы в Одессе, жилые дома в Запорожье и больница в Харьковской области.

Зеленский отметил, что каждый день войны лишь подтверждает необходимость дальнейшей поддержки Украины — как в оборонном, так и в политическом и гуманитарном измерениях. По его словам, мир видит потребность Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны, защите жизни людей, а также то, что российское руководство отказывается завершить войну.

Глава государства подчеркнул, что новые санкции против России, новые пакеты поддержки для Украины и реализация европейского антибаллистического проекта FREYJA должны усилить давление на государство-агрессора. После этого Президент анонсировал ближайшие международные встречи и переговоры.

"Новые санкции против агрессора, новые пакеты поддержки для Украины, новые проекты — такие как наш европейский антибаллистический проект FREYJA — все это должно сработать. Спасибо всем, кто помогает. В ближайшее время состоятся встречи и переговоры, которые должны усилить нашу защиту", — подчеркнул украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 13 июля 2026 года в Париже состоится встреча лидеров "Коалиции желающих", посвященная дальнейшей поддержке Украины. Участники обсудят укрепление украинской ПВО, развитие противоракетной обороны и координацию военной помощи. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Новини.LIVE также писали, что недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас существует реальное окно возможностей для достижения справедливого мира. По его словам, Украина укрепила свои позиции на поле боя и в воздухе, а Россия утратила прежнее преимущество. Глава государства подчеркнул, что это открывает новые возможности для дипломатического давления на страну-агрессора.