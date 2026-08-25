Премьер-министр Великобритании будет убеждать Трампа передать Украине системы Patriot

Энди Бернем. Фото: Facebook/Энди Бернем

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем планирует в следующем месяце посетить США, где намерен обсудить с президентом Дональдом Трампом передачу Украине ракет-перехватчиков для систем Patriot. Речь идет об укреплении украинской ПВО в преддверии зимы, когда ожидается новая волна российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом пишет Bloomberg, передает Новиин.LIVE.

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Британский премьер готовится к визиту в США

Политик планирует приехать в Нью-Йорк в сентябре на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. По словам британского премьера, после переговоров в Киеве он получил четкое представление о дальнейших шагах.

"Уезжая сегодня, я имею совершенно четкое представление о том, что мне нужно делать в течение следующих нескольких недель", — заявил Бернем.

Он также сообщил, что европейские лидеры обсуждают новую встречу Коалиции желающих во время Генеральной Ассамблеи ООН. Среди главных вопросов — поиск дополнительных ракет Patriot для Украины и привлечение запасов других государств. Великобритания не использует системы Patriot, однако Бернем считает, что Лондон может оказать влияние на страны, располагающие необходимыми ракетами.

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"Это, вероятно, будет решение, предполагающее много уровней и много переговоров", — сказал премьер.

Ранее Зеленский призвал партнеров помочь Украине накопить к зиме около 300 ракет для Patriot. В то же время мировые запасы этих боеприпасов остаются ограниченными. Бернем выразил оптимизм в отношении укрепления украинной противоракетной обороны и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину.

Как сообщали Новини.LIVE, премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм поддержал передачу Украине технологий, связанных с ракетами Storm Shadow. Он подчеркнул, что Лондон был среди первых союзников, которые передали Киеву дальнобойное вооружение.

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 24 августа приветствовал союзников, прибывших в Киев по случаю 35-й годовщины восстановления независимости Украины. Среди них был и премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм. Сибига подчеркнул, что поддержка партнеров является важной составляющей силы Украины, которая продолжает защищать свою независимость в условиях полномасштабной войны.