Прем'єр Британії переконуватиме Трампа передати Україні Patriot

Енді Бернем. Фото: Facebook/Енді Бернем

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем планує наступного місяця відвідати США, де має намір обговорити з президентом Дональдом Трампом передачу Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Йдеться про посилення української ППО напередодні зими, коли очікується нова хвиля російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це пише Bloomberg, передає Новини.LIVE.

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Британський прем'єр готується до візиту в США

Політик планує приїхати до Нью-Йорка у вересні на засідання Генеральної Асамблеї ООН. За словами британського прем'єра, після переговорів у Києві він отримав чітке розуміння подальших кроків.

"Від'їжджаючи сьогодні, я маю цілком чітке уявлення про те, що мені потрібно робити протягом наступних кількох тижнів", — заявив Бернем.

Він також повідомив, що європейські лідери обговорюють нову зустріч Коаліції охочих під час Генасамблеї ООН. Серед головних питань — пошук додаткових ракет Patriot для України та залучення запасів інших держав. Британія не використовує системи Patriot, однак Бернем вважає, що Лондон може вплинути на країни, які мають необхідні ракети.

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"Це, ймовірно, буде рішення, яке передбачає багато рівнів та багато переговорів", — сказав прем'єр.

Раніше Зеленський закликав партнерів допомогти Україні накопичити до зими близько 300 ракет для Patriot. Водночас світові запаси цих боєприпасів залишаються обмеженими. Бернем висловив оптимізм щодо посилення української протиракетної оборони та наголосив, що Британія продовжить підтримувати Україну.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернхем підтримав передачу Україні технологій, пов’язаних із ракетами Storm Shadow. Він наголосив, що Лондон був серед перших союзників, які передали Києву далекобійне озброєння.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 24 серпня привітав союзників, які прибули до Києва з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України. Серед них був і прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернхем. Сибіга наголосив, що підтримка партнерів є важливою складовою сили України, яка продовжує захищати свою незалежність в умовах повномасштабної війни.