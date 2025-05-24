Поножовщина на вокзале Гамбурга 23 мая — несколько человек получили ранение

Врачи скорой помощи оказывают помощь пострадавшим в Гамбурге. Фото: Tagesschau

Вечером, 23 мая, в Германии на центральном вокзале Гамбурга произошло ножевое нападение. В результате инцидента несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Zeit Online.

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Что известно о ножевом нападении в Гамбурге

По данным полиции, около 18:00 39-летняя гражданка Германии нанесла ножевые ранения нескольким людям на платформе у путей 13 и 14 центрального вокзала Германии. Сейчас проводится расследование на предмет того, находилась ли она в состоянии чрезвычайного психологического расстройства.

В настоящее время полиция полагает, что нападение совершил один преступник, и арестовала подозреваемую. Представитель полиции Флориан Аббенсет заявил, что пока нет никаких доказательств политической подоплеки преступления.

Таким образом, нынешние результаты скорее указывают на психическое состояние. Как сообщается, 39-летняя женщина позволила арестовать себя без сопротивления. Сейчас она находится под стражей в полиции.

Сколько людей пострадали

По первоначальной информации, в результате нападения пострадали двенадцать человек. Шесть из них получили травмы, угрожающие жизни, сообщил представитель пожарной службы. Еще три человека получили серьезные ранения и три — легкие. Представитель сообщил, что в настоящее время проводится масштабная операция с участием спасательных служб, пожарной бригады и полиции.

Позже сообщалось, что пострадавших 17. Вскоре полиция Гамбурга написала в соцсети Х, что достоверных данных о числе пострадавших пока нет.

Реакция властей

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал этот поступок "удручающим", выразил обеспокоенность и соболезнования пострадавших и их семьям.

"Новости из Гамбурга шокируют. Мои мысли с жертвами и их семьями. Я выражаю благодарность всем экстренным службам на месте за их быструю помощь", — написал он в Х.

Канцлер обсудил ситуацию на месте с мэром Гамбурга Петером Ченчером и предложил поддержку федерального правительства.

Полиция в свою очередь открыла горячую линию для родственников пострадавших.

Есть ли изменения после инцидента и что известно про вокзал в Гамбурге

Как сообщается, вечером прилегающие к главному вокзалу улицы и лестницы, ведущие к путям, были перекрыты полицией. Движение поездом на путях 11-14 приостановлению железная дорога объявила, что в междугороднем движении возможны задержки и изменения маршрутов.

Отметим, что центральный вокзал Гамбурга — один из самых загруженных железнодорожных вокзалов Германии. По данным Deutsche Bahn, тут ежедневно курсирует более 800 поезда дальнего следования и пригородных поездов, а также около 1200 поездов S-Bahn.

Также СМИ пишут, что с 1 октября 2023 года на территории станции действует запрет на ношение оружия. Кроме того, в декабре 2024 года Сенат Ганзейского города принял также запрет на ношение ножей в общественном транспорте.

Напомним, недавно мы писали, что в Киеве мужчина носил при себе нож без предусмотренного законом разрешения. В результате этого состоялось судебное заседание.

Также мы писали, что на Волыни судили мужчину, который во время конфликта с работником ТЦК достал нож.