Поножовщина на вокзале Гамбурга 23 мая — несколько человек получили ранение

Ножевое нападение в Гамбурге — есть раненые, что известно
Вечером, 23 мая, в Германии на центральном вокзале Гамбурга произошло ножевое нападение. В результате инцидента несколько человек получили ранения.
Об этом сообщает Zeit Online.
Что известно о ножевом нападении в Гамбурге
По данным полиции, около 18:00 39-летняя гражданка Германии нанесла ножевые ранения нескольким людям на платформе у путей 13 и 14 центрального вокзала Германии. Сейчас проводится расследование на предмет того, находилась ли она в состоянии чрезвычайного психологического расстройства.
В настоящее время полиция полагает, что нападение совершил один преступник, и арестовала подозреваемую. Представитель полиции Флориан Аббенсет заявил, что пока нет никаких доказательств политической подоплеки преступления.
Таким образом, нынешние результаты скорее указывают на психическое состояние. Как сообщается, 39-летняя женщина позволила арестовать себя без сопротивления. Сейчас она находится под стражей в полиции.
Сколько людей пострадали
По первоначальной информации, в результате нападения пострадали двенадцать человек. Шесть из них получили травмы, угрожающие жизни, сообщил представитель пожарной службы. Еще три человека получили серьезные ранения и три — легкие. Представитель сообщил, что в настоящее время проводится масштабная операция с участием спасательных служб, пожарной бригады и полиции.
Позже сообщалось, что пострадавших 17. Вскоре полиция Гамбурга написала в соцсети Х, что достоверных данных о числе пострадавших пока нет.
Реакция властей
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал этот поступок "удручающим", выразил обеспокоенность и соболезнования пострадавших и их семьям.
"Новости из Гамбурга шокируют. Мои мысли с жертвами и их семьями. Я выражаю благодарность всем экстренным службам на месте за их быструю помощь", — написал он в Х.
Канцлер обсудил ситуацию на месте с мэром Гамбурга Петером Ченчером и предложил поддержку федерального правительства.
Полиция в свою очередь открыла горячую линию для родственников пострадавших.
Есть ли изменения после инцидента и что известно про вокзал в Гамбурге
Как сообщается, вечером прилегающие к главному вокзалу улицы и лестницы, ведущие к путям, были перекрыты полицией. Движение поездом на путях 11-14 приостановлению железная дорога объявила, что в междугороднем движении возможны задержки и изменения маршрутов.
Отметим, что центральный вокзал Гамбурга — один из самых загруженных железнодорожных вокзалов Германии. По данным Deutsche Bahn, тут ежедневно курсирует более 800 поезда дальнего следования и пригородных поездов, а также около 1200 поездов S-Bahn.
Также СМИ пишут, что с 1 октября 2023 года на территории станции действует запрет на ношение оружия. Кроме того, в декабре 2024 года Сенат Ганзейского города принял также запрет на ношение ножей в общественном транспорте.
Напомним, недавно мы писали, что в Киеве мужчина носил при себе нож без предусмотренного законом разрешения. В результате этого состоялось судебное заседание.
Также мы писали, что на Волыни судили мужчину, который во время конфликта с работником ТЦК достал нож.
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