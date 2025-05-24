Різанина на вокзалі Гамбурга 23 травня - кілька людей дістали поранення

Лікарі швидкої допомоги надають допомогу постраждалим у Гамбурзі. Фото: Tagesschau

Увечері, 23 травня, у Німеччині на центральному вокзалі Гамбурга стався ножовий напад. Унаслідок інциденту кілька людей дістали поранення.

Про це повідомляє Zeit Online.

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Що відомо про ножовий напад у Гамбурзі

За даними поліції, близько 18:00 39-річна громадянка Німеччини завдала ножових поранень кільком людям на платформі біля колій 13 і 14 центрального вокзалу Німеччини. Наразі проводять розслідування щодо того, чи перебувала вона у стані надзвичайного психологічного розладу.

Наразі поліція вважає, що напад скоїв один злочинець, і заарештувала підозрювану. Представник поліції Флоріан Аббенсет заявив, що поки немає жодних доказів політичного підґрунтя злочину.

Таким чином, нинішні результати швидше вказують на психічний стан. Як повідомляється, 39-річна жінка дозволила заарештувати себе без опору. Зараз вона перебуває під вартою в поліції.

Скільки людей постраждало

За первинною інформацією, внаслідок нападу постраждали дванадцять осіб. Шестеро з них дістали травми, що загрожують життю, повідомив представник пожежної служби. Ще три людини дістали серйозні поранення і три — легкі. Представник повідомив, що наразі проводиться масштабна операція за участю рятувальних служб, пожежної бригади та поліції.

Пізніше повідомлялося, що постраждалих 17. Незабаром поліція Гамбурга написала в соцмережі Х, що достовірних даних про кількість постраждалих поки немає.

Реакція влади

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав цей вчинок "гнітючим", висловив занепокоєння і співчуття постраждалим та їхнім родинам.

"Новини з Гамбурга шокують. Мої думки з жертвами та їхніми родинами. Я висловлюю подяку всім екстреним службам на місці за їхню швидку допомогу", — написав він у Х.

Канцлер обговорив ситуацію на місці з мером Гамбурга Петером Ченчером і запропонував підтримку федерального уряду.

Поліція зі свого боку відкрила гарячу лінію для родичів постраждалих.

Чи є зміни після інциденту і що відомо про вокзал у Гамбурзі

Як повідомляється, увечері прилеглі до головного вокзалу вулиці та сходи, що ведуть до колій, були перекриті поліцією. Рух поїздом на шляхах 11-14 призупинено, залізниця оголосила, що в міжміському русі можливі затримки та зміни маршрутів.

Зазначимо, що центральний вокзал Гамбурга — один із найбільш завантажених залізничних вокзалів Німеччини. За даними Deutsche Bahn, тут щодня курсує понад 800 поїздів далекого прямування і приміських поїздів, а також близько 1200 поїздів S-Bahn.

Також ЗМІ пишуть, що з 1 жовтня 2023 року на території станції діє заборона на носіння зброї. Крім того, у грудні 2024 року Сенат Ганзейського міста ухвалив також заборону на носіння ножів у громадському транспорті.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Києві чоловік носив при собі ніж без передбаченого законом дозволу. У результаті цього відбулося судове засідання.

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