Новый министр обороны Великобритании пообещал поддержку Украине

Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. Фото: Wes Streeting/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Новым министром обороны Великобритании стал Уэс Стритинг. В своем первом заявлении на этой должности он заверил, что Лондон и впредь будет решительно поддерживать Украину и обеспечивать собственные Вооруженные силы необходимыми ресурсами. До назначения Стритинг возглавлял Министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Sky News и заявление канцелярии премьер-министра Энди Бернема.

Стритинг подтвердил неизменную поддержку Украины

Уэс Стритинг возглавил Министерство обороны Великобритании в правительстве премьер-министра Энди Бернема. На этой должности он сменил бывшего армейского офицера Дэна Джарвиса, который занимал этот пост с июня 2026 года после отставки Джона Хили.

После назначения новый глава оборонного ведомства обозначил основные приоритеты своей работы. Он подчеркнул, что обеспечение безопасности страны является первоочередной задачей правительства, а британская армия должна располагать всеми необходимыми ресурсами для выполнения своих функций. Отдельно Стритинг подчеркнул, что Великобритания и впредь будет оставаться надежным союзником Украины.

"Обеспечение безопасности нашей страны — это главная обязанность правительства. Для меня честь занять пост министра обороны. Мы обеспечим наши вооруженные силы необходимыми ресурсами и будем непоколебимо стоять бок о бок с нашими международными союзниками, особенно с Украиной", — сказал Стритинг.

Энди Бернем, возглавивший британское правительство, также известен своей последовательной поддержкой Украины и неоднократно высказывался в пользу дальнейшей помощи Киеву.

Кто такой Уэс Стритинг

Уэс Стритинг решил посвятить свою жизнь общественной и политической деятельности еще во время учебы в университете. В 2008–2010 годах он возглавлял Национальный союз студентов, после чего занимался вопросами образования в благотворительной организации Stonewall, а также был муниципальным депутатом лондонского района Редбридж.

В 2015 году Стритинг впервые был избран в Палату общин от округа Северный Илфорд, а в 2017 году вновь одержал победу на выборах. Впоследствии он работал в теневом правительстве Лейбористской партии: сначала отвечал за вопросы школьного образования, а позже — за направление по борьбе с детской бедностью.

В ноябре 2021 года политик был назначен теневым министром здравоохранения и социального обеспечения. После победы лейбористов на выборах он возглавлял одноименное министерство с июля 2024 года по май 2026 года.

Сейчас Уэсу Стритингу 43 года. Его назначение на должность министра обороны стало одним из первых кадровых решений нового правительства Энди Бернема.

Новини.LIVE сообщали, что 21 июля 2026 года Энди Бернем объявил о первых кадровых назначениях в новом правительстве Великобритании и заверил, что поддержка Украины останется неизменной. Он заявил, что и впредь будет "на все 100%" поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Новым главой МИД стал Эд Милибэнд, а бывший министр обороны Джон Хили возглавил Казначейство Великобритании.

Новини.LIVE также сообщали, что Кир Стармер официально покинул пост премьер-министра Великобритании, а король принял его отставку. В прощальной речи политик подвел итоги работы правительства, заявив, что покидает пост "с достоинством, с улыбкой" и гордится достигнутыми результатами. Также Стармер пожелал успехов своему преемнику Энди Бернему и подчеркнул важность неизменной поддержки Украины.