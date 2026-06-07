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Главная Новости дня Новые испытания для метеочувствительных: прогноз магнитных бурь

Новые испытания для метеочувствительных: прогноз магнитных бурь

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 13:59
Новые испытания для метеочувствительных: прогноз магнитных бурь
Две девушки стоят на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 7 июня 2026 года, существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. По данным специалистов, геомагнитное поле будет находиться от спокойного до нестабильного уровня, а солнечная активность будет оставаться умеренной.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 7 июня

В течение последних суток на Солнце зафиксировали восемь вспышек класса С. Такие вспышки считаются слабыми и обычно не вызывают значительного влияния на магнитное поле Земли.

В то же время ученые отмечают, что вероятность возникновения мощных вспышек Х-класса остается. Именно такие явления могут провоцировать сильные магнитные бури и влиять на работу связи, навигационных систем и самочувствие метеочувствительных людей.

Медики напоминают, что во время периодов повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, перепады артериального давления и нарушения сна. Именно поэтому прогнозы магнитных бурь помогают заранее подготовиться к возможным изменениям и контролировать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Таким образом, 7 июня серьезных геомагнитных возмущений не ожидается, однако специалисты продолжают следить за ситуацией на Солнце.

Солнечная активность на 7 июня:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма - 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма - 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса - 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса - 10%
  • Количество солнечных пятен - 5
Магнітні бурі 14 лютого
Женщина страдает от головной боли. Фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури возникают из-за повышенной активности на Солнце, которая вызывает колебания магнитного поля Земли. В такие периоды некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия и различные физические симптомы.

Чаще всего метеочувствительные люди жалуются на головную боль, повышенную усталость, сонливость или бессонницу, перепады артериального давления, раздражительность и трудности с концентрацией внимания. Особенно чувствительными к геомагнитным изменениям могут быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими недугами.

Специалисты объясняют возможное влияние магнитных бурь реакцией нервной и вегетативной систем на изменения окружающей среды. В то же время некоторые ученые отмечают, что на самочувствие может влиять и психологический фактор, когда человек заранее ожидает негативных последствий геомагнитной активности.

Чтобы уменьшить дискомфорт в такие дни, рекомендуется соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок и больше времени уделять отдыху.

Новини.LIVE информировали о календаре магнитных бурь на первую половину июня. Синоптики предупреждают, что будет несколько дней с сильными геомагнитными колебаниями.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, в первой половине июня будут периоды повышенной геомагнитной активности.

магнитные бури головная боль плохое самочувствие
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
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