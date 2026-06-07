Нові випробування для метеочутливих: прогноз магнітних бур

Дві дівчини стоять на вулиці у Києві. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 7 червня 2026 року, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозується. За даними фахівців, геомагнітне поле перебуватиме від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишатиметься помірною.

Про це повідомдяють Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі 7 червня

Протягом останньої доби на Сонці зафіксували вісім спалахів класу С. Такі спалахи вважаються слабкими та зазвичай не спричиняють значного впливу на магнітне поле Землі.

Водночас науковці зазначають, що ймовірність виникнення потужніших спалахів Х-класу залишається. Саме такі явища можуть провокувати сильні магнітні бурі та впливати на роботу зв’язку, навігаційних систем і самопочуття метеочутливих людей.

Медики нагадують, що під час періодів підвищеної геомагнітної активності деякі люди можуть відчувати головний біль, втому, перепади артеріального тиску та порушення сну. Саме тому прогнози магнітних бур допомагають заздалегідь підготуватися до можливих змін і контролювати фактори ризику серцево-судинних захворювань.

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Таким чином, 7 червня серйозних геомагнітних збурень не очікується, однак фахівці продовжують стежити за ситуацією на Сонці.

Сонячна активність на 7 червня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 5

Жінка страждає від головного болю. Фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі виникають через підвищену активність на Сонці, яка спричиняє коливання магнітного поля Землі. У такі періоди деякі люди можуть відчувати погіршення самопочуття та різні фізичні симптоми.

Найчастіше метеочутливі люди скаржаться на головний біль, підвищену втому, сонливість або безсоння, перепади артеріального тиску, дратівливість і труднощі з концентрацією уваги. Особливо чутливими до геомагнітних змін можуть бути люди із серцево-судинними захворюваннями та хронічними недугами.

Фахівці пояснюють можливий вплив магнітних бур реакцією нервової та вегетативної систем на зміни навколишнього середовища. Водночас деякі науковці наголошують, що на самопочуття може впливати і психологічний чинник, коли людина заздалегідь очікує негативних наслідків геомагнітної активності.

Щоб зменшити дискомфорт у такі дні, рекомендується дотримуватися режиму сну, пити достатню кількість води, уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень та більше часу приділяти відпочинку.

Новини.LIVE інформували про календар магнітних бур на першу половину червня. Синоптики застерігають, що буде кілька днів із сильними геомагнітними коливаннями.

Кліматологи попередили про ймовірне посилення явища Ель-Ніньйо в другій половині 2026 року, що може вплинути на погодні умови в різних регіонах світу. Водночас українські синоптики зазначають, що в Україні не очікується аномальної спеки чи різких кліматичних відхилень влітку.