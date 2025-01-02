Новогодние праздники 2025 в Будапеште — фото города и рождественских ярмарок

Новогодняя Европа поражает красотой — фоторепортаж из Будапешта
В странах Европы Рождество является популярным праздником, но в этом году и Новый год сплотил многих желающих отпраздновать. Улицы столицы Венгрии Будапешта уже больше месяца радуют красивой новогодней отделкой и гостеприимно приглашают на рождественские ярмарки. И даже пасмурная погода не помешает туристам — улицы города наполнены счастливыми и улыбающимися людьми, которые празднуют и наслаждаются атмосферой.
В Будапеште, как обычно в этот период, можно не только прогуляться, но и отведать немало вкусной уличной еды. Фотографиями из столицы Венгрии поделилась с Новини.LIVE украинская студентка София Катасонова.
Новогодние праздники в Будапеште
На ярмарках Будапешта представлен широкий выбор традиционных блюд, напитков и сувениров. Это создает праздничную атмосферу для посетителей.
Душистый глинтвейн можно отведать за 4-5 евро за порцию. За традиционные венгерские блюда (лангош, гуляш) придется заплатить 5 евро. Сувениры и ремесленные изделия в зависимости от товара будут стоить от 7 евро.
Ранее мы показывали фоторепортаж с новогодней ярмарки Германии. Люди выходят на праздничные мероприятия, хотя недавно мир поразил страшный теракт на ярмарке в Магдебурге.
Также мы публиковали впечатляющие фото с рождественских ярмарок Вены. Тогда мы узнали, сколько обойдется попробовать ароматный глинтвейн или пунш.
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