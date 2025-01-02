Новорічні свята 2025 у Будапешті — фото міста та різдвяних ярмарків

Новорічна Європа вражає красою — фоторепортаж із Будапешта
У країнах Європи Різдво є популярним святом, але цього року і Новий рік згуртував багато охочих відсвяткувати. Вулиці столиці Угорщини міста Будапешт вже більше місяця радують гарним новорічним оздобленням та гостинно запрошують на різдвяні ярмарки. І навіть похмура погода не завадить туристам — вулиці міста сповнені щасливих та усміхнених людей, які святкують та насолоджуються атмосферою.
У Будапешті, як завжди в цей період, можна не тільки прогулятися, але й скуштувати чимало смачної вуличної їжі. Фотографіями зі столиці Угорщини поділилася з Новини.LIVE українська студентка Софія Катасонова.
Новорічні свята у Будапешті
На ярмарках Будапешта представлений широкий вибір традиційних страв, напоїв та сувенірів. Це створює святкову атмосферу для відвідувачів.
Запашний глінтвейн можна скуштувати за 4-5 євро за порцію. За традиційні угорські страви (лангош, гуляш) доведеться заплатити 5 євро. Сувеніри та ремісничі вироби в залежності від товару коштуватимуть від 7 євро.
Раніше ми показували фоторепортаж із новорічного ярмарку Німеччини. Люди виходять на святкові заходи, хоча нещодавно світ вразив страшний теракт на ярмарку в Магдебурзі.
Також ми публікували вражаючі фото із різдвяних ярмарків Відня. Тоді ми дізналися, скільки обійдеться спробувати ароматний глінтвейн чи пунш.
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