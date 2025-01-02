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Новорічна Європа вражає красою — фоторепортаж із Будапешта

2 січня 2025 00:20
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Новорічні свята 2025 у Будапешті — фото міста та різдвяних ярмарків
Різдвяний ярмарок у Будапешті. Фото: Новини.LIVE
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

У країнах Європи Різдво є популярним святом, але цього року і Новий рік згуртував багато охочих відсвяткувати. Вулиці столиці Угорщини міста Будапешт вже більше місяця радують гарним новорічним оздобленням та гостинно запрошують на різдвяні ярмарки. І навіть похмура погода не завадить туристам — вулиці міста сповнені щасливих та усміхнених людей, які святкують та насолоджуються атмосферою.

У Будапешті, як завжди в цей період, можна не тільки прогулятися, але й скуштувати чимало смачної вуличної їжі. Фотографіями зі столиці Угорщини поділилася з Новини.LIVE українська студентка Софія Катасонова.

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Новорічні свята у Будапешті

На ярмарках Будапешта представлений широкий вибір традиційних страв, напоїв та сувенірів. Це створює святкову атмосферу для відвідувачів.

Запашний глінтвейн можна скуштувати за 4-5 євро за порцію. За традиційні угорські страви (лангош, гуляш) доведеться заплатити 5 євро. Сувеніри та ремісничі вироби в залежності від товару коштуватимуть від 7 євро.

Люди на Різдвяний ярмарок у Будапешті
Люди гуляють на різдвяному ярмарку у Будапешті. Фото: Новини.LIVE
Різдвяні ярмарки Будапешта
Атмосфера Нового року у Будапешті. Фото: Новини.LIVE
Новий рік у Будапешті
Туристи купують смачні страви. Фото: Новини.LIVE
Новий рік 2025 року в Угорщині
Новорічні прогулянки у Будапешті. Фото: Новини.LIVE.
Новорічна Європа вражає красою - фоторепортаж із Будапешта - фото 5
Смачна їжа на ярмарку у Будапешті. Фото: Новини.LIVE
Різдво 2025 у Будапешті
Ярмарок у передноворічному Будапешті. Фото: Новини.LIVE
Новий рік у Будапешті 2025
Атмосфера перед Новим роком. Фото: Новини.LIVE
Атмосфера Різдва у Будапешті
Люди відпочивають на різдвяних локаціях. Фото: Новини.LIVE
Відпочинок в Угорщині на Новий рік
Багато людей у центрі Будапешта. Фото: Новини.LIVE
Новий 2025 рік в Угорщині
Вечірній Будапешт. Фото: Новини.LIVE
Вечірній Будапешт
Головна ялинка Будапешта. Фото: Новини.LIVE
Затишний святковий вечір у столиці Угорщини
Затишний святковий вечір в Угорщині. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми показували фоторепортаж із новорічного ярмарку Німеччини. Люди виходять на святкові заходи, хоча нещодавно світ вразив страшний теракт на ярмарку в Магдебурзі.

Також ми публікували вражаючі фото із різдвяних ярмарків Відня. Тоді ми дізналися, скільки обійдеться спробувати ароматний глінтвейн чи пунш.

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14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

13:59 На ЧС-2025 стартує медіазбірна України Лебіги та Коноплянки

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