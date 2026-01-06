Новоюлианский и григорианский календари: в чем разница дат

Рождественский вертеп. Фото: Новини.LIVE

Дискуссии о календарях всегда имеют шанс стать более громкими, чем сами праздники. Потому что это не только о числах в календаре. Это о памяти детства, о "так делали наши", о чувстве общности. Когда меняется дата, человеку, кажется, что меняется нечто большее — будто кто-то передвигает не просто праздник, а часть его внутренней опоры. Но если вернуться к сути, картина значительно спокойнее. Григорианский календарь — это гражданский стандарт в большинстве стран мира. Новоюлианский — это церковный подход, который для фиксированных праздников совпадает с григорианским. Юлианский — более старый стиль, который в части традиций сохранен и сегодня. То есть мы имеем не "битву веры", а разные системы счета времени.

Журналисты Новини.LIVE решили разобраться в данном вопросе, а заодно узнать когда празднуют Рождество жители Одессы, Киева и Львова.

Что сказано в Писании

Факт прост: календарь — это инструмент. Вера — это содержание. Христианство не начинается с календаря. Оно начинается с Евангелия - с живой веры, с любви, с покаяния, с движения к Богу. В Писании прямо есть мысль, которая снимает напряжение: "Один отличает день от дня, другой судит обо всех днях одинаково — каждый да будет убежден в своем уме". Это не призыв к хаосу. Это призыв к свободе совести и к ответственности без принуждения.

Женщина в церкви. Фото: Новини.LIVE

Тут же рядом еще один принцип: "Где Дух Господень — там свобода". Для верующего человека свобода — не "делаю что хочу", а "делаю выбор совестью". Выбор и даты, и общины, и формы традиции. Поэтому споры возможны, но они не должны становиться войной внутри общества или внутри семьи.

Как Как празднуют в Украине

Украина сегодня одновременно имеет людей, которые празднуют по новым датам, и людей, которые остаются на "старом стиле". Кто-то перешел быстро, потому что так удобнее для жизни в гражданском календаре. Кто-то не перешел, потому что община так решила. Кто-то не перешел, потому что в семье так держались десятилетиями. Есть люди, для которых дата — это часть духовного ритма, и они не готовы менять его в один момент. Вот, например семья одесситки Василисы сознательно перешла на празднование 25 декабря, хотя этот шаг дался нелегко. Менять традицию, с которой жили десятилетиями, сложно, особенно для старших членов семьи. Несмотря на изменение даты, семейная атмосфера осталась неизменной — с теплом, совместной подготовкой и давними ритуалами.

"Мы перешли на 25 декабря. Раньше праздновали 7 января и для семьи это трудно, когда вся жизнь была 7-го, а сейчас по-новому. Но чем раньше, тем лучше. Мы собираемся семьей, включаем "Вечера на хуторе близ Диканьки", варим кутью, лепим вареники всей большой семьей", — говорит Василиса.

Одесситка Василиса о Рождестве. Фото: Новини.LIVE

А вот одесситка Василиса принципиально не переходит на новую дату. Она говорит, что празднование 7 января — это не просто календарь, а образ жизни, заложенный еще с детства. Женщина вспоминает сельские традиции, Маланку, песни и строгий Сочельник с 12 блюдами. Для ее семьи важно сохранять именно тот ритм праздников, который передавался из поколения в поколение.

"Празднуем 7 января, мы верим что Рождество и 25, но так и не переходим. С детства привыкли. В селах у нас Маланки, с 6 на 7 варим кутью, делаем 12 блюд, поем песни. Семья собирается - и тогда празднуем", — рассказывает Василиса.

Местная жительница Василиса о празднике. Фото: Новини.LIVE

Анна также остается верной дате 7 января. По ее словам, решение не переходить на новый календарь не вызывает внутреннего конфликта — главное для семьи не дата, а возможность собраться вместе.

"Мы празднуем 7 января, не переходили на новую дату. Собираемся семьей, готовим вареники, приходят крестники - и празднуем", — говорит Анна.

Одесситка Анна с дочерью о праздновании Рождества. Фото: Новини.LIVE

Разные привычки и даты празднования это не "проблема", это факт многоголосого общества. И здесь нужна взрослая этика: не доказывать свою правоту за счет чужого достоинства. Потому что самое простое — сделать календарь маркером "свой — чужой". Самое сложное — оставить человеку право на его путь. Вера вообще не должна работать как инструмент отбора. Христианство измеряется не датой в телефоне, а тем, как человек живет — есть ли в его поступках милосердие, есть ли честность, есть ли отказ от греха, есть ли любовь к ближнему. "По тому познают все... если будете иметь любовь между собой" — этот критерий звучит проще и жестче любого календарного спора.

Возвращение к исторической традиции

Иерусалим — это символ того, как много разного может сосуществовать на одном квадратном километре. Это город, где рядом живут разные религиозные традиции, разные молитвы, разные культуры. И именно здесь особенно виден парадокс: если святое место становится поводом для ненависти — оно перестает быть святым в сердце человека. Иерусалим напоминает о базовой идее — двери должны быть открыты, а не заперты "для правильных". Священное должно поднимать человека, а не делать его высокомерным. Календарь — тем более. Вот для жителей Львова переход на 25 декабря часто воспринимается не как нововведение, а как возвращение к исторической традиции. Иван говорит, что в их семье так праздновали еще задолго до советских времен.

"Мы перешли на новый календарь и празднуем 25 декабря, как когда-то наши деды. У каждого свое, но главное — верить в Бога", — говорит Иван.

Львовянин Иван о Рождестве. Фото: Новини.LIVE

Еще одна жительница Львова отмечает, что хотя она выросла в советское время, в ее семье Рождество всегда праздновали 25 декабря. С годами, в силу обстоятельств, даты менялись, но теперь семья окончательно определилась.

"25-го празднуем. Бабушка так праздновала, и мы так. Потом в семье перемешалось, но в этом году уже окончательно — 25-го", — рассказывает Галина.

Местная жительница Львова Галина о традициях. Фото: Новини.LIVE

Есть и принципиальные жители Львова которые сознательно и без сомнений выбрали новую дату и не планируют возвращаться к старому стилю. Для них этот вопрос уже решен, без компромиссов и колебаний.

"Празднуем раз — 25-го, и больше не будем. По старинке сразу перешли и не возвращаемся", — говорит Ирина.

Львовянка Ирина о датах празднования Рождества. Фото: Новини.LIVE

Дохристианские корни зимы

Украинская традиция зимы имеет более глубокие слои, чем церковные даты. В славянских обычаях были мотивы солнцестояния, Коляды, обрядности вокруг света, хлеба, семейного стола, коллективной поддержки. Старые традиции помогали пережить темноту, холод, недостаток — через общность и символическое "возвращение света". С приходом христианства центр изменился: Рождество стало праздником рождения Спасителя. Но многие формы — песни, гостеприимство, колядки, семейный ужин — остались как культурный язык. Это нормальный путь для многих народов: культура сохраняет форму, вера наполняет ее содержанием.

Колядники в Одессе. Фото: Новини.LIVE

И здесь важно не ссориться о происхождении каждой детали, а понимать главное: если человек живет во Христе, отказывается от греха, делает добро — форма традиции становится инструментом, а не причиной раскола.

Общий принцип

Мир давно доказал: христианские праздники могут иметь разные календарные привязки. Где-то Рождество отмечают 25 декабря. Где-то - в январе. Где-то Рождество связывают с Богоявлением и празднуют иначе. Бывает, что внутри одной страны мирно сосуществуют несколько традиций. Подтверждение этому киевляне — большинство опрошенных отпраздновали Рождество 25 декабря.

"Празднуем 25 декабря. Мне это кажется логичным встречать Рождество перед Новым годом. Это достаточно символично. Мы возвращаемся к нашим традициям и это очень важно", — рассказала киевлянка Ирина.

Киевлянка Ирина празднует Рождество 25 декабря. Фото: Новини.LIVE

Также есть киевляне, которые не празднуют рождественский цикл. На это есть немало причин — другие религиозные предпочтения, традиции советского социума, от которых трудно отказаться старшему поколению и бытовые вызовы, которые становятся помехой.

"Я - коммунист Советского Союза. Я никогда его не праздновал. Хотя крестик ношу", — рассказал Анатолий.

Киевлянин Анатолий не празднует Рождество. Фото: Новини.LIVE

Среди опрошенных были и те, кто остаются верными традиции празднования 7 января. В частности, это обусловлено желанием минимизировать конфликты внутри семьи, если есть разные взгляды или привычка жить по старым правилам.

"7 января, конечно... Это правильно. Ведь благодатный огонь на горе Фавор по какому календарю восходит — по-новому или по-старому? Конечно, по-старому, поэтому и праздновать надо 7 января", — рассказала верующая Галина.

Это не измена и не "неправильность". Это история, география и путь конкретных церковных сообществ. И если мы хотим жить в современном мире, нам нужно уметь две вещи:

уважать свободу человека в вопросах совести

принимать культурную разницу без страха

Потому что свобода без любви становится холодной. А любовь без свободы становится контролем. Христианская зрелость — это когда свобода и любовь работают вместе.

Единство духа

Споры будут. Потому что люди разные, опыты разные, темп изменений разный. Но вопрос не в том, чтобы "победить" в дискуссии. Вопрос в том, чтобы не проиграть главное — единство духа. Когда вера начинает делить людей на "правильных" и "неправильных" по дате — она уменьшается до внешнего признака. А вера призвана делать противоположное — объединять, исцелять, поднимать человека над мелкими конфликтами.

Женщины в костюмах поют колядки. Фото: Новини.LIVE

В календаре могут быть разные числа. В христианской жизни должна быть одна логика — любовь к Богу, жизнь во Христе, честность, милосердие и отказ от греха. Главным критерием должно стать единство с Церковью, к которой он принадлежит. Тогда и вопросов когда праздновать не будет, ведь правильным является тот день:

в который Церковь совершает богослужение;

в который совершается Божественная литургия;

в который верующий находится в евхаристическом общении со своей Церковью и своей общиной.

Объясняет Митрополит Львовский и Галицкий Филарет. И если мы сохраним это, тогда разные даты перестанут быть проблемой — они станут просто разными тропами к одному свету.

