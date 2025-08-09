Новым спикером Минобороны стал Орест Дрималовский

Орест Дрималовский. Фото: Telegram-канал МОУ

Министерство обороны Украины представило нового официального спикера — им стал военнослужащий и журналист Орест Дрималовский. Он имеет опыт службы в Донецкой области и многолетнюю карьеру в украинских медиа. К команде Минобороны он присоединился после участия в боевых действиях в составе 79-й десантно-штурмовой бригады.

"Орест защищал Украину в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области. За свою исключительную службу награжден медалью "Крест Доблести"",- отметили в Минобороны.

В журналистике он работает с 2015 года. Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, был корреспондентом и ведущим на телеканале "Первый Западный", а затем — в программе "Вікна-новини" на телеканале СТБ. В феврале 2024 года Дрималовский присоединился к Вооруженным Силам Украины.

Теперь он вошел в команду Министерства обороны, чтобы отвечать за коммуникацию ведомства с обществом и СМИ.

Напомним, что Министерство обороны Украины вводит дополнительные меры прозрачности в работе Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Начиная с 1 сентября, все работники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Ранее мы также информировали, что в Украине упрощена процедура оформления документов в случаях гибели, попадания в плен или пропажи без вести военнослужащих во время боевых действий. Соответствующий приказ подготовило Главное управление защиты прав военнослужащих.