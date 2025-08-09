Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Новим речником МОУ став Орест Дрималовський — що про нього відомо

Новим речником МОУ став Орест Дрималовський — що про нього відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 16:18
Новим речником Міноборони став Орест Дрималовський
Орест Дрималовський. Фото: Telegram-канал МОУ

Міністерство оборони України представило нового офіційного речника — ним став військовослужбовець та журналіст Орест Дрималовський. Він має досвід служби на Донеччині та багаторічну кар’єру в українських медіа. До команди Міноборони він приєднався після участі у бойових діях у складі 79-ї десантно-штурмової бригади.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:
Новим речником МОУ став Орест Дрималовський — що про нього відомо - фото 1
Допис МОУ у Telegram. Фото: скріншот

Новий речник Міноборони — Орест Дрималовський

Орест Дрималовський, військовослужбовець та медійник, став новим речником Міністерства оборони України.

"Орест захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За свою виняткову службу нагороджений медаллю "Хрест Доблесті"", — зазначили в Міноборони.

У журналістиці він працює з 2015 року. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, був кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а згодом — у програмі "Вікна-новини" на телеканалі СТБ. У лютому 2024 року Дрималовський приєднався до Збройних Сил України.

Тепер він увійшов до команди Міністерства оборони, щоб відповідати за комунікацію відомства з суспільством і ЗМІ.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України запроваджує додаткові заходи прозорості у роботі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Починаючи з 1 вересня, усі працівники ТЦК будуть зобов’язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Раніше ми також інформували, що в Україні спрощено процедуру оформлення документів у випадках загибелі, потрапляння в полон або зникнення безвісти військовослужбовців під час бойових дій. Відповідний наказ підготувало Головне управління захисту прав військовослужбовців.

Міноборони ЗСУ армія війна військовослужбовці
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації