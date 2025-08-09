Новим речником Міноборони став Орест Дрималовський

Орест Дрималовський. Фото: Telegram-канал МОУ

Міністерство оборони України представило нового офіційного речника — ним став військовослужбовець та журналіст Орест Дрималовський. Він має досвід служби на Донеччині та багаторічну кар’єру в українських медіа. До команди Міноборони він приєднався після участі у бойових діях у складі 79-ї десантно-штурмової бригади.

"Орест захищав Україну у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині. За свою виняткову службу нагороджений медаллю "Хрест Доблесті"", — зазначили в Міноборони.

У журналістиці він працює з 2015 року. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, був кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а згодом — у програмі "Вікна-новини" на телеканалі СТБ. У лютому 2024 року Дрималовський приєднався до Збройних Сил України.

Тепер він увійшов до команди Міністерства оборони, щоб відповідати за комунікацію відомства з суспільством і ЗМІ.

