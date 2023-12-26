Новый законопроект о мобилизации — кого сочтут непригодным

Украинские военные на вокзале. Фото: соцсети

Верховная Рада Украины зарегистрировала новый законопроект по изменениям в проведении мобилизации. В частности, он отменяет отсрочку для получающих второе высшее образование.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

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Так, новый законопроект по проведению мобилизации изменяет призывной возраст с 27 до 25 лет. В то же время, право на отсрочку имеют лица с инвалидностью I или II группы или лица, которые временно не пригодны.

Также отсрочка от призыва на военную службу при мобилизации предоставляется:

лица, супруга (супруг) которых из лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнослужащих для ухода за ними;

женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения шестилетнего возраста;

беременные женщины;

действующие народные депутаты и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

Также в законопроекте предлагается отменить призыв для соискателей второго образования по уровню, который выше ранее полученного по одной специальности и докторантов.

Также отсрочку получат научные и научно-педагогические работники высшего и среднего образования, научных учреждений и организаций при условии, что они работают по основному месту работы на полную ставку.

Кроме того, от мобилизации освобождаются лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время антитеррористической операции.

Законопроект устанавливает, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас.

В то же время не подлежат мобилизации лица, которые проходили военную службу и были уволены в запас по возвращении из плена — они могут быть призваны только по собственному согласию. А также в течение шести месяцев не смогут мобилизовать граждан, освобожденных от срочной службы во время действия военного положения.