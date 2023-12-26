Новий законопроєкт щодо мобілізації — кого вважатимуть непридатним

Українські військові на вокзалі. Фото: соцмережі

Верховна Рада України зареєструвала новий законопроєкт щодо змін у проведенні мобілізації. Зокрема, він скасовує відстрочку для тих, хто здобуває другу вищу освіту.

Про це йдеться у тексті законопроєкту.

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Так, новий законопроєкт щодо проведення мобілізації змінює призовний вік з 27 до 25 років. Водночас право на відстрочку мають особи з інвалідністю І чи ІІ групи або особи, які тимчасово не придатні.

Також відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається:

особи, дружина (чоловік) яких з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I або II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду;

жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення шестирічного віку;

вагітні жінки;

чинні народні депутати України та депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Також у законопроєкті пропонується скасувати призов для здобувачів другої освіти за рівнем, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю та докторантів.

Також відстрочку отримають наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та середньої освіти, наукових установ та організацій за умови, що вони працюють за основним місцем роботи на повну ставку.

Крім того, від мобілізації звільняються особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час антитерористичної операції.

Законопроєкт встановлює, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільнені зі служби в запас.

Водночас не підлягають мобілізації особи, які проходили військову службу і були звільнені в запас після повернення з полону — вони можуть бути призвані лише за власною згодою. А також протягом шести місяців не зможуть мобілізувати громадян, які були звільнені від строкової служби під час дії воєнного стану.