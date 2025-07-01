В Украине с 1 июля изменились правила техосмотра авто — что стоит знать

Автомобили в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Представитель сервисного центра Министерства внутренних дел Павел Матейчук рассказал об изменениях техосмотра с 1 июля. Отныне всю проверку автомобиля будут снимать на видео.

Об этом Павел Матейчук рассказал в эфире День.LIVE во вторник, 1 июля.

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Матейчук отметил, что новые требования в целом не меняют обязанностей украинских водителей.

По его словам, с 1 июля этого года вступили в силу новые требования по проведению обязательного технического контроля транспортных средств.

Нововведения предусматривают обязательную видео- и фотофиксацию всего процесса осмотра конструкции и технического состояния транспортного средства. Процесс исключит фиктивность проведения обязательного технического контроля и приблизит законодательство Украины к требованиям и стандартам ЕС.

"Хочу отметить, что после введения указанных изменений на наших дорогах будет значительно меньше транспортных средств с явными признаками технической неисправности, поскольку весь процесс проверки технического состояния будет фиксироваться на видеокамеру, что сделает невозможным сокращение объемов проверки и вмешательство уполномоченных лиц для манипуляций с фото", — говорит представитель сервисного центра МВД.

По его словам, целью является улучшить контроль за объективностью проверки и снизить номинальный или фиктивный техосмотр. Процесс видеофиксации позволяет контролировать всю процедуру.

"Каждый пункт технического контроля должен быть оборудован как минимум двумя видеокамерами, фиксирующими весь процесс проверки. Если эти две видеокамеры не охватят всю процедуру, субъект хозяйствования должен установить дополнительные видеокамеры", — подчеркнул Матейчук.

Напомним, водители в Украине имеют законное право не проходить проверку на состояние опьянения. В то же время такой отказ считается административным правонарушением.

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