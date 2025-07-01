В Україні з 1 липня змінилися правила техогляду авто — що варто знати

Автомобілі в Києві. Фото: Новини.LIVE

Представник сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Павло Матейчук розповів про зміни техогляду з 1 липня. Відтепер всю перевірку автомобіля зніматимуть на відео.

Про це Павло Матейчук розповів в ефірі День.LIVE у вівторок, 1 липня.

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Матейчук зауважив, що нові вимоги загалом не змінюють обовʼязків українських водіїв.

За його словами, з 1 липня цього року набули чинності нові вимоги щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

Нововведення передбачають обов’язкову відео- та фотофіксацію всього процесу огляду конструкції та технічного стану транспортного засобу. Процес виключить фіктивність проведення обовʼязкового технічного контролю та наблизить законодавство України до вимог та стандартів ЄС.

"Хочу зазначити, що після запровадження вказаних змін на наших дорогах буде значно менше транспортних засобів з явними ознаками технічної несправності, оскільки весь процес перевірки технічного стану буде фіксуватися на відеокамеру, що унеможливить скорочення обсягів перевірки та втручання уповноважених осіб для маніпуляцій з фото", — каже представник сервісного центру МВС.

За його словами, метою є покращити контроль за обʼєктивністю перевірки та знизити номінальний чи фіктивний техогляд. Процес відеофіксації дозволяє контролювати всю процедуру.

"Кожен пункт технічного контролю має бути обладнаний щонайменше двома відеокамерами, що фіксують увесь процес перевірки. Якщо ці дві відеокамери не охоплять всю процедуру, субʼєкт господарювання повинен встановити додаткові відеокамери", — наголосив Матейчук.

Нагадаємо, водії в Україні мають законне право не проходити перевірку на стан сп'яніння. Водночас така відмова вважається адміністративним правопорушенням.

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