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Главная Новости дня Новый пакет санкций ЕС против России — Зеленский сделал заявление

Новый пакет санкций ЕС против России — Зеленский сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 19:00
Зеленский высказался о 18-м пакете санкций ЕС против России
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Европа близка к принятию нового, 18-го пакета санкций против России. Однако пока есть недоразумения.

Об этом глава государства сказал во время встречи с главой МИД Германии Иоганном Вадефулем, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в понедельник, 30 июня.

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"Мы благодарны за поддержку 18-го санкционного пакета против российской агрессии. Я знаю, что европейцы, лидеры Европы очень близки к этому пакету", — отметил Зеленский.

По его словам, сейчас в Европе есть недоразумения, связанные с 18-м пакетом санкций. Речь идет об официальном Будапеште.

"И здесь мы со своей стороны обращаемся к Германии как к сильным лидерам Европы относительно вашего диалога с Венгрией. Я думаю, что это в интересах всей Европы, чтобы пакеты против агрессии России работали", — добавил украинский лидер.

Из-за санкций Россия будет выделять меньше средств на продолжение войны в Украине.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига объяснил, зачем вводить санкции против России.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому Украина синхронизирует действие санкций против России с международными союзниками.

Владимир Зеленский санкции против России санкции Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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