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Новые подробности о состоянии здоровья Саакашвили

19 декабря 2023 22:07
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Состояние здоровья Саакашвили – новые подробности от Ясько
Михеил Саакашвили в тюрьме. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили до сих пор находится за решеткой. Заключенный политик в последние месяцы сообщал об ужасном состоянии. Сейчас его здоровье не улучшилось.

Новые подробности Новини.LIVE рассказала народный депутат Лиза Ясько.

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Состояние Саакашвили

"К сожалению, хороших новостей нет. Он находится в плохом состоянии здоровья, но грузинские власти его не планируют выпускать. Мы поддерживаем связь часто через его маму и через письма", — сказала Ясько.

Напомним, в октябре 2023 года к бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили допустили врачей. Они заявили, что заключенный политик чувствует онемение конечностей, слабость и потерю равновесия.

Как мы писали ранее, Михеил Саакашвили делал заявления по поводу российско-украинской войны. Он считает, что российское вторжение в Украину отражает не только отдельный конфликт, но и часть большей стратегической игры, которую ведет Владимир Путин против Запада. Главной проблемой является то, что сам Путин ясно это понимает, но многие страны Запада неохотно признают эту реальность.

Также мы писали, что в июле Верховная рада Украины обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам государств Европейского Союза. Народные депутаты просят совершить гуманитарный акт и помиловать Михеила Николозовича Саакашвили.

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