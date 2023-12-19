Стан здоров'я Саакашвілі - нові подробиці від Ясько

Міхеіл Саакашвілі в тюрмі. Фото: з відкритих джерел

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі досі перебуває за гратами. Ув'язнений політик останні місяці повідомляв про жахливий стан. Нині його здоров'я не покращилося.

Нові подробиці Новини.LIVE розповіла народна депутатка Ліза Ясько.

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"На жаль, хороших новин немає. Він перебуває в поганому стані здоров'я, але грузинська влада його не планує випускати. Ми підтримуємо зв'язок часто через його маму і через листи", — сказала Ясько.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року до колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі допустили лікарів. Вони заявили, що ув'язнений політик відчуває оніміння кінцівок, слабкість та втрату рівноваги.

Як ми писали раніше, Міхеіл Саакашвілі робив заяви щодо російсько-української війни. Він вважає, що російське вторгнення в Україну відображає не лише окремий конфлікт, але і частину більшої стратегічної гри, яку веде Володимир Путін проти Заходу. Головною проблемою є те, що сам Путін чітко розуміє це, але багато країн Заходу неохоче визнають цю реальність.

Також ми писали, що у липні Верховна рада України звернулася до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав Європейського Союзу. Народні депутати просять здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі.