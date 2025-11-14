Видео
Новые ограничения для выезда мужчин — в Раду подали законопроект

Дата публикации 14 ноября 2025 22:35
обновлено: 22:36
Выезд мужчин за границу — в Раде предлагают новые ограничения
Проверка документов на границе. Фото: 24 канал

В Верховной Раде предлагают временно ограничить выезд за границу. Это будет касаться лиц с так называемым "льготным бронированием", пока они не приведут в порядок свои военно-учетные документы.

Соответствующий законопроект №14210 зарегистрировали народные депутаты Ирина Фриз и Александр Федиенко.

В Раде предлагают новые ограничения для выезда мужчин

Документ уточняет правила, введенные в октябре, когда работникам критически важных предприятий предоставили 45 дней для оформления военно-учетных документов. Тогда такой шаг объясняли случаями, когда работники получали повестки во время сверки данных, поэтому предприятиям временно разрешили принимать их на работу без полного пакета документов. Если работник не решает вопрос с учетом в установленный срок, работодатель может расторгнуть с ним трудовой договор.

Новый законопроект предусматривает, что лица с льготным бронированием не будут иметь права пересечения границы, пока не устранят все нарушения в своих военно-учетных документах. После урегулирования ситуации и при наличии действующего бронирования возможность выезда будет восстановлена.

В то же время забронированные работники по стандартной процедуре и в дальнейшем могут выезжать для выполнения международных контрактов, доставки гуманитарной помощи или других предусмотренных законом задач.

Ирина Фриз подчеркнула в своей заметке в Facebook, что документ не отменяет льготное бронирование, а направлен на предотвращение злоупотреблений и попыток использовать его как способ избежать мобилизации через выезд за границу.

"Бронирование не может быть инструментом для побега из страны — это четкая позиция. Поэтому сегодня мы с коллегами зарегистрировали законопроект 14210, который запретит выезд за границу нарушителям (уклонистам) правил воинского учета, которые не обновили вовремя свои данные, но при случае смогут получить льготное бронирование после принятия парламентом проекта закона 13335", — написала она.

Законопроєкт про виїзд за кордон
Публикация Ирины Фриз. Фото: скриншот Facebook

Напомним, мы рассказывали, какие документы нужно иметь мужчинам для пересечения границы.

А также стало известно о новом порядке воинского учета для женщин-медиков и фармацевтов.

мобилизация законопроект война в Украине ограничения выезд за границу
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
