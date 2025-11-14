Виїзд чоловіків за кордон — у Раді пропонують нові обмеження

Перевірка документів на кордоні. Фото: 24 канал

У Верховній Раді пропонують тимчасово обмежити виїзд за кордон. Це стосуватиметься осіб із так званим "пільговим бронюванням", доки вони не впорядкують свої військово-облікові документи.

Відповідний законопроєкт №14210 зареєстрували народні депутати Ірина Фріз та Олександр Федієнко.

Реклама

Читайте також:

У Раді пропонують нові обмеження для виїзду чоловіків

Документ уточнює правила, запроваджені у жовтні, коли працівникам критично важливих підприємств надали 45 днів для оформлення військово-облікових документів. Тоді такий крок пояснювали випадками, коли працівники отримували повістки під час звірки даних, тож підприємствам тимчасово дозволили приймати їх на роботу без повного пакета документів. Якщо працівник не вирішує питання з обліком у встановлений термін, роботодавець може розірвати з ним трудовий договір.

Новий законопроєкт передбачає, що особи з пільговим бронюванням не матимуть права перетину кордону, доки не усунуть усі порушення у своїх військово-облікових документах. Після врегулювання ситуації та за наявності чинного бронювання можливість виїзду буде відновлена.

Водночас заброньовані працівники за стандартною процедурою й надалі можуть виїжджати для виконання міжнародних контрактів, доставки гуманітарної допомоги чи інших передбачених законом завдань.

Ірина Фріз підкреслила у своєму дописі в Facebook, що документ не скасовує пільгове бронювання, а спрямований на запобігання зловживанням та спробам використати його як спосіб уникнення мобілізації через виїзд за кордон.

"Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни – це чітка позиція. Тому сьогодні ми з колегами зареєстрували законопроєкт 14210, який заборонить виїзд за кордон порушникам (ухилянтам) правил військового обліку, які не оновили вчасно свої данні, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13335", — написала вона.

Публікація Ірини Фріз. Фото: скриншот Facebook

Нагадаємо, ми розповідали, які документи потрібно мати чоловікам для перетину кордону.

А також стало відомо про новий порядок військового обліку для жінок-медикинь та фармацевтів.