Маколей Калкин и Джо Пеши в фильме "Один дома", 1990 год. Фото: 20th Century Fox Film Corporation/Courtesy Everett Collection

В студии Disney на ранней стадии разработки находится новая часть рождественской комедии "Один дома". Актерский состав и сюжет пока не разглашают, но стало известно, что Маколей Калкин вернется к роли Кевина Маккалистера. Кроме того, он будет участвовать в создании фильма.

Об этом со ссылкой на издание Deadline сообщает Новини.LIVE.

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Возвращение фильма "Один дома"

У Маколея Калкина даже есть идея сюжета. Согласно его замыслу, в новой части фильма Кевин уже взрослый, воспитывает сына, но из-за загруженности на работе уделяет ребенку недостаточно внимания. На Рождество мальчик запирается дома один, а отца не пускает и готовит для него различные ловушки.

Сценаристом фильма станет Сет Роген, а продюсером — Эван Голберг. Новую часть "Один дома" они начнут снимать, когда завершат работу над комедийным фильмом ужасов для Universal.

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