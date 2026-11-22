Новая часть "Один дома": Калкин снова сыграет Кевина
В студии Disney на ранней стадии разработки находится новая часть рождественской комедии "Один дома". Актерский состав и сюжет пока не разглашают, но стало известно, что Маколей Калкин вернется к роли Кевина Маккалистера. Кроме того, он будет участвовать в создании фильма.
Об этом со ссылкой на издание Deadline сообщает Новини.LIVE.
Возвращение фильма "Один дома"
У Маколея Калкина даже есть идея сюжета. Согласно его замыслу, в новой части фильма Кевин уже взрослый, воспитывает сына, но из-за загруженности на работе уделяет ребенку недостаточно внимания. На Рождество мальчик запирается дома один, а отца не пускает и готовит для него различные ловушки.
Сценаристом фильма станет Сет Роген, а продюсером — Эван Голберг. Новую часть "Один дома" они начнут снимать, когда завершат работу над комедийным фильмом ужасов для Universal.
Ранее Новини.LIVE рассказывал, какие рождественские фильмы стоит посмотреть накануне зимних праздников. В подборке пять картин. Все они разные по настроению.
Также Новини.LIVE писал, что в январе 2027 года выйдет криминальный триллер "Нажива". Среди актерского состава — Роберт Паттинсон. Зрителей ждет история об опытном грабителе.