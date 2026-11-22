Маколей Калін і Джо Пеши у фільмі "Сам удома", 1990 рік. Фото: 20th Century Fox Film Corporation/Courtesy Everett Collection

У студії Disney на ранній стадії розробки перебуває нова частина різдвяної комедії "Сам удома". Акторський склад і сюжет поки що не розголошують, але стало відомо, що Маколей Калкін повернеться до ролі Кевіна Маккалістера. Крім того, він допоможе створювати фільм.

Про це з посиланням на видання Deadline передає Новини.LIVE.

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Повернення фільму "Сам удома"

У Макколея Калкіна є навіть ідея сюжету. Згідно з його задумом, у новій частині фільму Кевін уже дорослий, виховує сина, але через завантаженість на роботі приділяє дитині недостатньо уваги. На Різдво хлопчик зачиняється сам удома, а батька не пускає та готує для нього різні пастки.

Сценаристом фільму стане Сет Роген, а продюсером — Еван Голберг. Нову частину "Сам удома" вони почнуть створювати, коли завершать роботу над комедійним фільмом жахів для Universal.

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