Норвегия разрешила продавать оружие и оборонную продукцию Украине, — министр

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. Фото: trt.net.tr

Норвежское правительство приняло стратегическое решение разрешить прямые поставки вооружений и оборонной продукции от местной оборонной промышленности к украинским военным. Это решение вступило в силу с первого дня 2024 года.

Об этом говорится в сообщении правительства Норвегии.

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"В связи с нестабильной ситуацией в области безопасности, вызванной агрессивными действиями России, поддержка Украины является для нас приоритетом. Учитывая, что незаконная война может продолжиться, мы решили разрешить прямые продажи вооружений и оборонительной продукции от норвежских производителей Украине", — прокомментировал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Также сообщается, что норвежское правительство утвердило продажи, оговорив, что экспорт должен соответствовать строгим критериям оценки потребностей и контроля за конечным пользователем.

По словам Эйде, такое решение подчеркивает заинтересованность Норвегии в защите основных интересов страны в сфере обороны и безопасности, а также в сотрудничестве с союзниками.

"Норвежское правительство использует различные инструменты для поддержки роли оборонной промышленности в текущем политическом контексте", — добавил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Напомним, что украинцы в приграничных областях с Беларусью и Россией имеют право на хранение оружия. Однако оно должна быть на учете в органах Национальной полиции.