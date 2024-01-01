Норвегія дозволила продавати зброю та оборонну продукцію Україні, — міністр

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Фото: trt.net.tr

Норвезький уряд ухвалив стратегічне рішення дозволити пряме постачання озброєнь та оборонної продукції від місцевої оборонної промисловості до українських військових. Це рішення набуло чинності з першого дня 2024 року.

Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії.

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"У зв'язку з нестабільною ситуацією в галузі безпеки, викликаної агресивними діями Росії, підтримка України є для нас пріоритетом. Зважаючи на те, що незаконна війна може продовжитися, ми вирішили дозволити прямий продаж озброєнь та оборонної продукції від норвезьких виробників Україні", — прокоментував міністр закордонних справ. Норвегії Еспен Барт Ейде.

Також повідомляється, що норвезький уряд затвердив продажі, зауваживши, що експорт повинен відповідати суворим критеріям оцінки потреб та контролю за кінцевим користувачем.

За словами Ейде, таке рішення наголошує на зацікавленості Норвегії у захисті основних інтересів країни у сфері оборони та безпеки, а також у співпраці з союзниками.

"Норвезький уряд використовує різні інструменти для підтримки ролі оборонної промисловості у поточному політичному контексті", — додав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Нагадаємо, що українці у прикордонних областях з Білоруссю та Росією мають право на зберігання зброї. Однак вона має бути на обліку в органах Національної поліції.