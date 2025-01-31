Названы сладкие напитки, которые точно навредят здоровью

Норма превышена в разы — рейтинг напитков по уровню сахара
Сладкие напитки содержат большое количество сахара, в пол-литровой бутылке некоторых из них дневная норма потребления превышена в несколько раз. Речь идет о таких часто употребляемых украинцами напитках, как Fanta, Coca-Cola и Pepsi.
Об этом сообщает Telegram-ресурс UA War Infographics в пятницу, 31 января.
Уровень сахара в напитках
Рекомендуемый дневной объем потребления сахара для человека с малоподвижным образом жизни составляет пять ложек.
Так, содержание сахара в 0,5 литра сладкого напитка превышает ее в два-три раза. Рейтинг по уровню сахара занимает Burn Original — на бутылку там содержится 15 ложек сахара, далее следуют:
- Fanta Апельсин — 11,6 ложки;
- Battery Energy Drink — 11,1 ложка;
- Red Bull и Monster Energy — 11 ложек;
- Coca-Cola Original, Schweppes и Живчик с соком яблока — 10,6 ложек;
- Pit Bull — 10,2 ложек;
- Моршинская Воля и Non Stop Original — 10 ложек;
- Fuze Tea — 8,2 ложки;
- Sprite — 7,2 ложки;
- Pepsi Cola и Mirinda Orange — 7 ложек;
- Lipton с лимоном — 3 ложки.
Таким образом потребление большинства из этих напитков приводит к риску развития диабета, избыточного веса, болезней сердца, остеоартроза и кариеса.
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