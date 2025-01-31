Названы сладкие напитки, которые точно навредят здоровью

Сладкие газированные напитки. Иллюстративное фото: открытые источники

Сладкие напитки содержат большое количество сахара, в пол-литровой бутылке некоторых из них дневная норма потребления превышена в несколько раз. Речь идет о таких часто употребляемых украинцами напитках, как Fanta, Coca-Cola и Pepsi.

Об этом сообщает Telegram-ресурс UA War Infographics в пятницу, 31 января.

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Уровень сахара в напитках

Рекомендуемый дневной объем потребления сахара для человека с малоподвижным образом жизни составляет пять ложек.

Так, содержание сахара в 0,5 литра сладкого напитка превышает ее в два-три раза. Рейтинг по уровню сахара занимает Burn Original — на бутылку там содержится 15 ложек сахара, далее следуют:

Fanta Апельсин — 11,6 ложки;

Battery Energy Drink — 11,1 ложка;

Red Bull и Monster Energy — 11 ложек;

Coca-Cola Original, Schweppes и Живчик с соком яблока — 10,6 ложек;

Pit Bull — 10,2 ложек;

Моршинская Воля и Non Stop Original — 10 ложек;

Fuze Tea — 8,2 ложки;

Sprite — 7,2 ложки;

Pepsi Cola и Mirinda Orange — 7 ложек;

Lipton с лимоном — 3 ложки.

Таким образом потребление большинства из этих напитков приводит к риску развития диабета, избыточного веса, болезней сердца, остеоартроза и кариеса.

Инфографика UA War Infographics

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