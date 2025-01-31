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Норма превышена в разы — рейтинг напитков по уровню сахара

31 января 2025 15:35
Евгения Брюховецкая - редактор
Названы сладкие напитки, которые точно навредят здоровью
Сладкие газированные напитки. Иллюстративное фото: открытые источники
Евгения Брюховецкая - редактор

Сладкие напитки содержат большое количество сахара, в пол-литровой бутылке некоторых из них дневная норма потребления превышена в несколько раз. Речь идет о таких часто употребляемых украинцами напитках, как Fanta, Coca-Cola и Pepsi.

Об этом сообщает Telegram-ресурс UA War Infographics в пятницу, 31 января.

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Уровень сахара в напитках

Рекомендуемый дневной объем потребления сахара для человека с малоподвижным образом жизни составляет пять ложек.

Так, содержание сахара в 0,5 литра сладкого напитка превышает ее в два-три раза. Рейтинг по уровню сахара занимает Burn Original — на бутылку там содержится 15 ложек сахара, далее следуют:

  • Fanta Апельсин — 11,6 ложки;
  • Battery Energy Drink — 11,1 ложка;
  • Red Bull и Monster Energy — 11 ложек;
  • Coca-Cola Original, Schweppes и Живчик с соком яблока — 10,6 ложек;
  • Pit Bull — 10,2 ложек;
  • Моршинская Воля и Non Stop Original — 10 ложек;
  • Fuze Tea — 8,2 ложки;
  • Sprite — 7,2 ложки;
  • Pepsi Cola и Mirinda Orange — 7 ложек;
  • Lipton с лимоном — 3 ложки.

Таким образом потребление большинства из этих напитков приводит к риску развития диабета, избыточного веса, болезней сердца, остеоартроза и кариеса.

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Инфографика UA War Infographics

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