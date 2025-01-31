Названо солодкі напої, які точно нашкодять здоров'ю

Солодкі газовані напої. Ілюстративне фото: відкриті джерела

Солодкі напої містять велику кількість цукру, в півлітровій пляшці деяких з них денна норма споживання перевищена у кілька разів. Йдеться про такі часто вживані українцями напої, як Fanta, Coca-Cola та Pepsi.

Про це повідомляє Telegram-ресурс UA War Infographics у п'ятницю, 31 січня.

Читайте також:

Рівень цукру в напоях

Рекомендований денний обсяг споживання цукру для людини з малорухливим способом життя становить п'ять ложок.

Так, вміст цукру в 0,5 літра солодкого напою перевищує її у два-три рази. Рейтинг за рівнем цукру посідає Burn Original — на пляшку там міститься 15 ложок цукру, далі йдуть:

Fanta Апельсин — 11,6 ложок;

Battery Energy Drink — 11,1 ложка;

Red Bull та Monster Energy — 11 ложок;

Coca-Cola Original, Schweppes та Живчик з соком яблука — 10,6 ложок;

Pit Bull — 10,2 ложок;

Моршинська Воля та Non Stop Original — 10 ложок;

Fuze Tea — 8,2 ложки;

Sprite — 7, 2 ложок;

Pepsi Cola та Mirinda Orange — 7 ложок;

Lipton з лимоном — 3 ложки.

Таким чином споживання більшості з цих напоїв призводить до ризику розвитку діабету, надмірної ваги, хвороб серця, остеоартрозу та карієсу.

Інфографіка UA War Infographics

Раніше у матеріалі Новини.LIVE розповіли, які продукти треба вживати для покращення рівня заліза в крові.

Також ми писали про продукти, які можуть подарувати вам тонку талію, здорове серце та низький кров'яний тиск.