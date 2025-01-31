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Норма перевищена у кілька разів — рейтинг напоїв за рівнем цукру

31 січня 2025 15:35
Євгенія Брюховецька - редактор
Названо солодкі напої, які точно нашкодять здоров'ю
Солодкі газовані напої. Ілюстративне фото: відкриті джерела
Євгенія Брюховецька - редактор

Солодкі напої містять велику кількість цукру, в півлітровій пляшці деяких з них денна норма споживання перевищена у кілька разів. Йдеться про такі часто вживані українцями напої, як Fanta, Coca-Cola та Pepsi.

Про це повідомляє Telegram-ресурс UA War Infographics у п'ятницю, 31 січня.

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Рівень цукру в напоях

Рекомендований денний обсяг споживання цукру для людини з малорухливим способом життя становить п'ять ложок.

Так, вміст цукру в 0,5 літра солодкого напою перевищує її у два-три рази. Рейтинг за рівнем цукру посідає Burn Original — на пляшку там міститься 15 ложок цукру, далі йдуть:

  • Fanta Апельсин — 11,6 ложок;
  • Battery Energy Drink — 11,1 ложка;
  • Red Bull та Monster Energy — 11 ложок;
  • Coca-Cola Original, Schweppes та Живчик з соком яблука — 10,6 ложок;
  • Pit Bull — 10,2 ложок;
  • Моршинська Воля та Non Stop Original — 10 ложок;
  • Fuze Tea — 8,2 ложки;
  • Sprite — 7, 2 ложок;
  • Pepsi Cola та Mirinda Orange — 7 ложок;
  • Lipton з лимоном — 3 ложки.

Таким чином споживання більшості з цих напоїв призводить до ризику розвитку діабету, надмірної ваги, хвороб серця, остеоартрозу та карієсу.

 

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Інфографіка UA War Infographics

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