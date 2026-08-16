Ночной обстрел Украины: последствия ликвидировали 341 спасатель

Спасатель устраняет последствия российского обстрела Киева 16 августа. Фото: ГСЧС

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Российские оккупанты в ночь на 16 августа атаковали Украину. Последствия обстрела ликвидировали 341 спасатель и 93 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Разрушения зафиксированы в восьми областях и Киеве.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Украины 16 августа

В результате вражеских ударов в Киеве и области шесть человек получили ранения. В Кривом Роге погибли два человека, 14 пострадали. Еще один человек погиб в Сумах. Корецкий выразил соболезнования родным и близким.

Последствия российского обстрела Киева 16 августа. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Киева 16 августа. Фото: ГСЧС

Удар России по Киеву 16 августа. Фото: ГСЧС

Под российской атакой оказались объекты инфраструктуры, жилые и гражданские объекты, энергетика.

Последствия российского обстрела Одесской области 16 августа. Фото: ГСЧС

"Благодарю Силы ПВО, благодаря профессионализму которых удалось избежать гораздо больших разрушений и спасти жизни людей. Спасибо спасателям, медикам, полицейским, коммунальщикам, энергетикам и всем, кто сейчас помогает в ликвидации последствий атаки", — добавил Корецкий.

Пост Корецкого. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, в ночь на 16 августа российские оккупанты атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами и дронами, в результате чего произошел масштабный пожар.

А в Киеве в результате ночного обстрела произошел пожар на территории книжного рынка в Оболонском районе. Огонь уничтожил часть павильонов, книги, товары и личное имущество предпринимателей.