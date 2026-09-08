Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 175 воздушных целей

Военный ПВО. Фото: АрмияInform

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли удар по Украине ракетами различных типов и 166 ударными беспилотниками. Основными направлениями удара стали Киевская и Одесская области. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 175 воздушных целей, однако зафиксированы попадания в 29 точках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Военно-воздушные силы.

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Чем Россия атаковала Украину

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российская атака началась в 18:00 7 сентября. Для удара противник применил:

противокорабельные ракеты "Оникс" из Брянской и Курской областей России и временно оккупированного Крыма;

баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23 из Брянской и Воронежской областей;

32 крылатые ракеты Х-101 воздушного базирования;

166 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы "Пародия".

Большая часть ударных беспилотников была реактивной. Основными направлениями удара стали Киевская и Одесская области.

Сколько целей сбила ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 175 целей, в частности:

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Оникс";

31 крылатую ракету Х-101/"Искандер-К";

142 БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов.

В то же время зафиксированы попадания ракет и ударных беспилотников в 29 точках. Еще в девяти точках зафиксировано падение обломков сбитых целей.

Атака РФ продолжалась

По состоянию на 08:30 в воздушном пространстве Украины оставалось около десяти российских беспилотников. Воздушные силы призвали граждан соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мониторинговый проект monitorwar обнародовал карту маршрутов российских ракет и беспилотников во время атаки 8 сентября. По данным аналитиков, часть дронов направлялась на Киев через Черниговскую область, а другая группа — из временно оккупированной Донецкой области через Днепропетровскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Также Новини.LIVE писали о последствиях ночной атаки РФ на Киев. В столице зафиксированы разрушения и пожары как минимум в пяти районах, по предварительным данным, погибли два человека, ещё десять получили ранения. Повреждения получили жилые и нежилые здания, складские помещения, гаражи и автомобили.