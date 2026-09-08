Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 175 воздушных целей

Ночная атака РФ: силы ПВО уничтожили 175 воздушных целей

Ua ru
8 сентября 2026 09:49
Ночная атака РФ на Украину: силы ПВО уничтожили 175 воздушных целей
Военный ПВО. Фото: АрмияInform

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли удар по Украине ракетами различных типов и 166 ударными беспилотниками. Основными направлениями удара стали Киевская и Одесская области. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 175 воздушных целей, однако зафиксированы попадания в 29 точках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Военно-воздушные силы.

Реклама

Чем Россия атаковала Украину

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российская атака началась в 18:00 7 сентября. Для удара противник применил:

  • противокорабельные ракеты "Оникс" из Брянской и Курской областей России и временно оккупированного Крыма;
  • баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23 из Брянской и Воронежской областей;
  • 32 крылатые ракеты Х-101 воздушного базирования;
  • 166 ударных БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы "Пародия".

Большая часть ударных беспилотников была реактивной. Основными направлениями удара стали Киевская и Одесская области.

Сколько целей сбила ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте также:

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 175 целей, в частности:

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23/С-400/"Оникс";
  • 31 крылатую ракету Х-101/"Искандер-К";
  • 142 БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов.

В то же время зафиксированы попадания ракет и ударных беспилотников в 29 точках. Еще в девяти точках зафиксировано падение обломков сбитых целей.

Атака РФ продолжалась

По состоянию на 08:30 в воздушном пространстве Украины оставалось около десяти российских беспилотников. Воздушные силы призвали граждан соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что мониторинговый проект monitorwar обнародовал карту маршрутов российских ракет и беспилотников во время атаки 8 сентября. По данным аналитиков, часть дронов направлялась на Киев через Черниговскую область, а другая группа — из временно оккупированной Донецкой области через Днепропетровскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Также Новини.LIVE писали о последствиях ночной атаки РФ на Киев. В столице зафиксированы разрушения и пожары как минимум в пяти районах, по предварительным данным, погибли два человека, ещё десять получили ранения. Повреждения получили жилые и нежилые здания, складские помещения, гаражи и автомобили.

ВСУ ПВО Воздушные Силы ВСУ Сбитие дронов атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации